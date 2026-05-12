Мјештани Мјесне заједнице Степен траже обуставу изградње соларне електране

12.05.2026 12:14

Пољопривредно земљиште Степен код Гацка
Мјештани Мјесне заједнице Степен код Гацка поново су затражили од Министарства енергетике и рударства Републике Српске да обустави поступак изградње соларне електране на пољопривредном земљишту у овом крају.

Иницијативни одбор грађанске иницијативе "Стоп изградњи соларне електране на пољопривредном земљишту у МЗ Степен" саопштио је да су министру енергетике и рударства Петру Ђокићу упутили ургенцију и, како наводе, јасно упозорење.

Саопштење преносимо у цјелости:

Данас смо Министру енергетике и рударства Петру Ђокићу, упутили званичну Ургенцију и јасно упозорење.

Ми смо још 13. марта предали петицију којом се мјештани Мјесне заједнице Степен и околних села једногласно противе изградњи соларне електране, али одговора није било.

Желимо да јавност зна да ова електрана није зелена енергија за нас, већ црни мрак за сточарство и пољопривреду. Ако нам узму пашњаке, узели су нам хљеб из руку и присилили нас на исељавање.

Ово је наш последњи покушај институционалне борбе. Уколико министарство потпише уговор са концесионаром, против воље народа, ми нећемо сједити скрштених руку. Најављујемо радикалније мјере и блокаде, јер нашу дједовину и опстанак наших породица нећемо дати никоме.

Посебно позивамо општинско руководство у Гацку да максимално стану у нашу заштиту. Тражимо да од њих да искористе све своје законске механизме, да се успротиве овој концесији пред ресорним министарством и покажу да им је интерес народа важнији од било чијег профита.

Влада Републике Српске је, упркос противљењу мјештана села Степен у Гацку и локалне скупштине, додијелила фирми SolarWinиз Бањалуке концесију за градњу и коришћење соларне електране Гацко инсталисане снаге 200 мегавата и процијењене вриједности 170 милиона марака.

