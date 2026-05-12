Безбједност матураната на првом мјесту: Појачане контроле полиције у Приједору

Аутор:АТВ
У просторијама Полицијске управе Приједор одржан је састанак са представницима актива директора основних и средњих школа на тему предстојећих матурских прослава и завршетка школске године.
На састанку су усаглашене и дефинисане обавезе које је неопходно предузети како би сви јавни скупови, дефилеи и прославе протекли безбједно за све учеснике. Представници школа су упознати са обавезом пријављивања свих скупова, али и потребом да се ученицима додатно укаже на одговорно понашање како не би дошло до нарушавања јавног реда и мира или угрожавања имовине грађана.
Полицијски службеници су подсјетили да ће, као и сваке претходне године, бити појачано присуство полиције на терену, посебно у близини школских установа.
"Вршиће се појачана контрола учесника у саобраћају са посебним акцентом на младе возаче и прекршаје управљања возилом под дејством алкохола. Такође, у сарадњи са инспекцијским органима, полиција ће појачано контролисати угоститељске објекте како би се санкционисало точење алкохола малољетним лицима", саопштено је из Полицијске управе Приједор.
Заједничка обавеза школа и полиције јесте предузимање свих превентивних и репресивних мјера како би матуре протекле без инцидената. Ипак, из полиције подсјећају да кључну улогу играју и породице.
"Подсјећамо и родитеље на обавезу да савјетодавно утичу на младе у погледу одговорног понашања, како би завршетак школске године протекао без нежељених посљедица", поручују из полиције.
