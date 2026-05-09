Из Билеће на ходочашће до Острога кренуло 300 вјерника

Теодора Бјелогрлић
09.05.2026 08:48

Из Билеће је јутрос на ходочашће до манастира Острог кренуло око 300 вјерника.

Након молитве и благослова у Саборном храму, Билећане чека пут дуг око 90 километара. План им је да на одредиште стигну сутра увече, уочи празника Светог Василија.

Ово је 15. поклоничко ходочашће из Билеће до манастира Острог.

