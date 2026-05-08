Ускоро креће градња нове зграде Медицинског факултета у Фочи

08.05.2026 17:02

Декан Медицинског факултета у Фочи Дејан Бокоњић изразио је наду да ће ускоро бити положен камен темељац за нову зграду овог факултета која ће бити модерни симулациони центар, један од првих те врсте на Балкану.

Бокоњић је навео да се завршава тендер за овај пројекат.

Према његовим ријечима, нова зграда Медицинског факултета бити једна од првих на Балкану у којој ће се налазити софистициране лутке које ће студенти медицине, стоматологије, здравствене његе и дефектологије користити за стицање вјештина које су им потребне прије рада са пацијентима.

"Добићемо и два нова амфитеатра, те шест соба за професоре и гостујуће студенте", рекао је Бокоњић новинарима.

Он је посебно нагласио значај нове зграде студентског дома, чијом ће се изградњом добити нови капацитети за студенте, а самим тим оборити цијена станова за студенте у Фочи, преноси "Срна".

"Тиме ћемо омогућити дјеци да станују под нормалним условима", рекао је Бокоњић и додао да је овај пројекат дошао у прави час, због повећања броја студената у Фочи.

