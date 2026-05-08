Бизаран снимак: Мртвачки сандук испао из аута

08.05.2026 16:52

Мртвачки сандук испао из возила у Прибоју
Фото: Screenshot

Вијест да је мртвачки сандук испао из погребног возила усред вожње на магистралном путу у Прибоју, шокирала је јутрос све у Србији, али и цијелом региону.

Међутим, сада када се појавио и снимак тог тренутка, вијест се чини још бизарнијом.

На снимку се јасно види несвакидашња сцена у Прибоју која је шокирала и пролазнике и возаче на магистралном путу.

Наиме, код самог скретања према болници, на коловозу се нашао мртвачки сандук са покојником, а цијели догађај забиљежиле су сигурносне камере.

Двојица мушкараца из возила брзо су изашла и вратила сандук унутра.

Срећом, сандук се приликом испадања није отворио.

(Телеграф)

