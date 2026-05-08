Јединствени фотограф одушевио Бањалучане: Скупља новац за поклон мами

Док већина дјеце поподне проводи у игри, мали Коста, који нема још ни осам година, одлучио је да своју креативност претвори у малу уличну атракцију у центру Бањалуке.
Уз помоћ мајке направио је импровизовани апарат за фотографисање и поставио га у Јеврејској улици, гдје пролазницима за три марке нуди јединствен "фото-портрет“ у виду цртежа израђеног његовим рукама.
Иза симпатичне идеје крије се и посебна жеља. Коста каже да жели да заради довољно новца како би купио поклон својој мајци и баки, пише "БЛ портал".
"Овај апарат сам направио да зарадим довољно новца да баки купим пепељару за цигаре, јер јој то највише треба. Мислим да ће ми бити довољно 100 марака да купим једну лијепу пепељару за њу“, каже Коста.
Објашњава да је инспирацију пронашао на интернету, а да му је мајка помогла око израде.
"Моја мама је наишла на идеју на интернету, показала ми, па смо заједно то направили“, прича Коста о томе како је настао његов необични "фотоапарат“.
Додаје да је до сада већ десетак људи застало да се "фотографише“, а свој штанд данас држи отворен од 12 часова. Каже и да је његова мајка посебно поносна јер сам покушава да заради свој први новац.
Коста кроз осмијех поручује да једва чека да чланак буде објављен како би га могао послати својим другарима из разреда.
