СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

Савјет за образовање Градског одбора СНСД-а Бањалука поздравио је одлуку Владе Републике Српске да обезбиједи додатна средства за бесплатне уџбенике, те сматра непримјереним покушај градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да ту мјеру представи као своју оригиналну идеју.
Из овог одбора је саопштено да је чињеница да је институционалну подршку ученицима и породицама годинама системски обезбјеђивала Влада Републике Српске.
Из бањалучког одбора СНСД-а су подсјетили да Влада Републике Српске од школске 2007/2008. године обезбјеђује бесплатне уџбенике за ученике нижих разреда основне школе, као и за дјецу из вишечланих породица, те да је сада направљен додатни искорак како би сви основци у Српској имали бесплатне уџбенике.
"То је резултат одговорне политике и континуираног улагања у образовање, а не било чије индивидуалне политичке промоције", наведено је у саопштењу.
Из Градског одбора СНСД-а Бањалука су истакли да би, умјесто присвајања заслуга и политичких парола о "крађи идеја", било корисније да градоначелник покаже више спремности за подршку школама Града Бањалуке, јер су образовање и интерес дјеце изнад политичких надметања.
"Посебно је неозбиљно представљати као ексклузивну идеју нешто што је већ постојало у пракси и што је годинама унапређивано кроз различите програме подршке породицама и ученицима. Јер, грађани од изабраних представника очекују резултате, а не такмичење у маркетингу и објавама на друштвеним мрежама", наведено је у саопштењу.
