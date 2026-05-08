„Ако смо крш плаћали папрено, новитети ће нас одерати“

Аутор:Марија Милановић
Да ли ће револуционарна промјена у саобраћају у Бањалуци с електричним аутобусима и трамвајима успјети избрисати тренутну, неславну релност?
Грандиозне најаве градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића о увођењу предизборних, тачније електрични трамваја и аутобуса потегла је многобројна питања. Тако су се грађани питали да ли ће и с најављеним новитетима доћи и нова аутобуска стајалишта, да ли ће цијене остати исте, веће или уз непресушну наду – бити мање.
Питања су се ређала, али конкретних одговора било није. Да ли су шине праве или не? Да ли ће се измјенити комплетан саобраћај? На поменута питања је одговарала струка, усаглашавајући се да за овакав пројекат је неопходно вријеме и не оно које је изборном формулом израчунао градоначелник, а то је септембар мјесец ове године.
Да је тренутно стање са градским превозом и цјелокупним функционисањем истог лоше, потврђују и све ријеђи редови вожње, девастирана аутобуска стајалишта и све чешће најаве о новим поскупљењима. Превозници не крију незадовољство када је у питању сарадња с Градом, а Град опет с друге стране не престаје с амбициозним најавама.
Грађани, судећи по реакцијама више стријепе од новитета јер како кажу, ако су плаћали високе цијене за видно лош градски превоз, шта ли ће их дочекати кад у септембру у Бањалуку „уплови“ модерни градски превоз.
„Не знам ништа. Знам да је скупо на смрт. Возим се сваки дан, аутом не вриједи, упаднем у гужву и чупам живце себи. Не знам како ће то бити с тим новитетима јер ми сад ако за овај крш плаћамо ове паре, бога питај колико ће нас сутра дерати кад дође тај трамвај“, казао је Анђелко П., један од станара у Козарској улици.
Његова комшиница Илијана М. Била је мало више оптимистична те је поручила да поздравља новитете и радује се сваком напретку, али да с друге стране није задовољна тенутном ситуацијом у Граду.
„Не путујем сваки дан, радим од куће и често сам пјешак, али не могу рећи да сам задовољна тренутним. Редова вожње на станици нема, а како видимо нема ни табле с називом. Није ни најуредније, сад је покошено, али љети трава буде превисока, покоси се посљедње“, казала је Илијана М.
Ако је судити по коментарима грађана, ситуација није добра, али се ни не надају бог зна чему с обзиром да годинама уназад муче муку с градским превозом.
