Најављени радови на мрежи: Погледајте које улице у Бањалуци остају без струје

Аутор:АТВ
Радници Електрокрајине саопштавају да ће данас одређени дијелови насеља и улица остати без струје.
Без електричног напајања ће бити дио насеља Кнежевићи (Леденице) у периоду од 08.30 до 14.30 часова.
Дио улица Бана Милосављевића и Бана др Тодора Лазаревића ће такође остати без струје од 12.00 до 14.00 часова.
