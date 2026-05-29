Сахрањен Александар Нешовић Баја

Аутор:АТВ
Коментари:3
Данас је на Новом Бежанијском гробљу сахрањен Александар Нешовић звани Баја који је убијен 12. маја 2026. године у ресторану на Сењаку. Његово тијело је пронађено забетонирано у бурету и закопану у земљу.
Сахрани је присуствовало више од стотину пријатеља и чланова породице, а међу првима је дошла Александрова удовица Јелена, која је у видно потресеном стању примала саучешћа у цркви на Новом Бежанијском гробљу.
Неколико десетина вијенаца од црвених и белих ружа ожалошћени су положили пред ковчегом. “Посљедњи поздрав брату”, “Заувијек у срцу”, “Посљедњи поздрав од обезбјеђења”, “Путуј с анђелима”, “Поздрави нам браћу”, само су неки од порука опроштаја који су окупљени полагали уз вијенце, пише Курир.
Опело је одржано уз пратњу великог црквеног хора које је ангажовала породица, а које је наизмјенично пјевало са свештеницима. Читавим гробљем завладала је тишина са тихим јецајима и сузама уз које је кренула поворка.
Јелену је све вријеме током опела и поворке придржавала рођена сестра, која се није одвајала од ње.
Када је колона стигла до гробног мјеста, вијенци су положени, а Бајин син одржао је говор и дао обећање оцу.
- Успомену на тебе увијек ћемо носити са собом. Живио си за нас сваки свој дан и на томе смо ти вјечно захвални. Поносни смо на тебе. Остати човјек као што си ти је подвиг који ће заувијек остати наша инспирација и снага. Понос је слаба ријеч да опише шта осјећамо јер смо твоји. Желим да знаш и желим да ти обећам да ћемо дјело твоје наставити и да ћемо бескомпромисно остати на путу који си за нас исклесао... Обећавам да ћеш на нас бити поносан. Хвала вам свима који сте данас овдје са нама и који са нама делите бол... Сви ови људи данас су били твоји тата, и зато опет хвала. А сад не бих волио да овај говор завршим у тужном и званичном маниру јер то једноставно ниси био ти. Подсјетићу овдје све људе да си све најбоље знао, да си увијек био у праву, да ни у једном спорту ниси имао конкуренцију, да ниси признавао пораз чак и кад изгубиш и да је све морало чињенично да се аргументује. Заувијек је са нама твоја ненадмашива харизма, непоколебљиво самопоуздање, сурова искреност и најгласнији смех у било ком локалу. Кроз живот ћемо пратити твој пример и ићи ведро и гласно, као што је био тај твој чувени смех, поносно, подигнуте главе... Тата, поносни смо на тебе и волимо те сваким делом своје душе. И, тата, не брини за нас, бићемо добро. До сљедећег сусрета амин. - рекао је у опроштајном говору Нешовићев син.
Подсјећамо, Нешовић је убијен 12. маја у касним вечерњим сатима, у ресторану "27" у београдском насељу Сењак.
У четвртак 21. маја, полиција је у присуству тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду и полиције у Инђији, пронашла тијело у бурету за које се сумњало да је Александар Нешовић, што су ДНК резултати и потврдили.
Ухапшено је 11 лица док Више јавно тужилаштво у Београду спроводи опсежну истрагу.
На њега је испаљено више хитаца из ватреног оружја, а као директни извршилац осумњичен је Саша Вуковић Боске.
У тренутку убиства, за истим столом са Нешовићем сједио је тадашњи начелник Полицијске управе за град Београд Веселин Милић, заједно са тројицом припадника свог обезбјеђења. Милић и његови сарадници ухапшени су 15. маја због сумње да су учествовали у уклањању доказа и чишћењу крви на мјесту злочина, након чега је Милић смијењен са функције.
Нешовићево име годинама уназад везивало за новобеоградску "Кекину групу", а истрага о убиству у срцу Сењака и даље је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
5 ч2
Србија
9 ч0
Србија
10 ч0
Најновије
22
57
22
40
22
39
22
35
22
23
Тренутно на програму