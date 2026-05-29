Гугл најавио нове паметне наочаре за јесен

Гугл је на својој годишњој И/О конференцији представио прве аудио паметне наочаре, улазећи на тржиште гдје ривал Мета већ биљежи успјех са моделима Раy-Бан и Оаклеy (7 милиона продатих јединица у 2025. години).
Наочаре настају у партнерству са компанијом Самсунг и брендовима Gentle Monster и Warby Parker. Имаће уграђеног асистента Гемини, биће компатибилне са Андроид и иОС системима и стижу на јесен.
Аудио фокус: Информације се кориснику преносе дискретно у ухо, умјесто приказа на екрану.
АИ могућности: Корисници могу да користе навигацију, траже информације о ономе што виде, шаљу поруке и повезују се са апликацијама (током демо приказа менаџерка Nishtha Bhatia је преко наочара наручила кафу путем сервиса ДорДеш).
Камера и слике: Наочаре могу да фотографишу и користе Гуглов АИ генератор слика Нано Банана за модификовање фотографија гласовним командама.
Док инвеститори чекају нове облике уређаја за АИ еру, за Гоогле права вриједност лежи у прикупљању корисничких података за унапређење својих модела, иако детаљи о приватности још увијек нису објављени, преноси ПЦ Прес.
Развој сопствених паметних наочара наводно планирају и Епл, Снап и Алибаба.
