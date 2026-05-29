Метеоролози упозоравају: Када грми - мобилни телефон може да експлодира

Аутор:

АТВ
29.05.2026 14:55

Грмљавина, невријеме
Фото: pexels/Marcus L.

Паметни телефони током грмљавинског невремена могу да експлодирају и изазову повреде, али не због директног удара грома, већ усљед процеса индукције изазваног снажним електростатичким пољем, изјавила је данас водећа сарадница Хидрометеоролошког центра Русије Марина Макарова.

Макарова је за руске медије објаснила да под утицајем снажног електростатичког поља грмљавинских облака у проводницима на земљи настају електрични набоји који могу да доведу до загревања уређаја.

"Долази до изненадних експлозија, при чему може да буде повређена особа која држи паметни телефон близу главе или у џепу. То није директан удар грома, већ процес индукције. Дакле, није ријеч о томе да телефон привлачи гром, већ се уређај загријава под утицајем тих струја", рекла је Макарова.

Саобраћај киша

Она је нагласила да се такви случајеви догађају веома ријетко.

Према њеним ријечима, много је већа вјероватноћа да током грмљавине страдају посјетиоци масовних догађаја, попут фудбалских утакмица.

"Гром може да удари у масу људи мокрих од кише, који тада постају добар проводник електричне струје", упозорила је Макарова.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Мобилни телефон

невријеме

Грмљавина

