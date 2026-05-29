Стиже преокрет: Метеоролози најавили пљускове и грмљавину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јутрос је у Босни и Херцеговини сунчано, а такво ће вријеме у Босни и Херцеговини бити и данас. Вјетар је слаб до умјерене јачине сјеверног смјера.
Највиша дневна температура зрака углавном између 24 и 28, на југу до 31 степен.
Фудбал
Црвена звезда прије 35 година постала шампион Европе
Биопрогноза за петак: Биометеоролошка прогноза је повољна. Уз више свјежине и мирнији сан, током ноћи и у пријеподневним сатима ће бити угодније. У другом дијелу дана, усљед сунчанијег времена и пораста температура, код хроничних болесника и метеоропата могуће су нешто израженије тегобе, понајвише у виду малаксалости, главобоље и промјене расположења. Препоручљиво је слојевито се обући и не претјеривати са активностима.
У суботу 30. маја у Босни и Херцеговини претежно сунчано вријеме. Вјетар је слаб до умјерене јачине сјеверног и сјеверозападног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 6 и 11, на југу земље до 18 степени. Највиша дневна температура углавном између 25 и 31 степен.
У недјељу 31. маја прије подне претежно сунчано вријеме. Уз јачи развој облака од средине дана према вечерњим сатима очекују се локални пљускови праћени грмљавином. Вјетар је слаб до умјерене јачине сјеверног и сјеверозападног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 9 и 15, на југу до 20 степени. Највиша дневна температура углавном између 27 и 32 степена.
Свијет
Обратите пажњу на прописе на појединим плажама: Једна грешка вас може коштати до 1.500 евра
У понедјељак 1. јуна промјењиво и нестабилно вријеме са јачим пљусковима и грмљавином. Вјетар је слаб до умјерене јачине западног и југозападног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 10 и 15, на југу до 20. Највиша дневна температура углавном између 23 и 28, на југу земље до 30 степени.
У уторак 2. јуна промјењиво и нестабилно вријеме са локалним пљусковима и грмљавином. Вјетар је слаб до умјерене јачине јужног и југозападног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 9 и 14, на југу до 20. Највиша дневна температура углавном између 25 и 30 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
54
09
49
09
48
09
44
09
38
Тренутно на програму