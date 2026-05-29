ОПРЕЗ: Због једног пропуста могу вас вратити са границе

Аутор:АТВ
Коментари:0
С доласком сезоне годишњих одмора и путовања, на граничним прелазима очекују се велике гужве, а многим грађанима љетовање би могло пропасти због детаља који често забораве.
Ријеч је о року важења пасоша.
Савјети
Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''
Иако многи сматрају да је довољно да пасош важи до датума повратка са путовања, правила у бројним државама много су строжа. За улазак у велики број земаља пасош мора важити најмање три, а у неким случајевима и шест мјесеци од дана уласка у државу. У супротном, путници могу бити враћени са границе или им може бити забрањено укрцавање у авион.
С обзиром на то да многи грађани унапријед плаћају смјештај и туристичке аранжмане, често и кредитима финансирајући годишњи одмор, повратак са границе може представљати велики финансијски губитак. Управо због тога препоручује се да се прије путовања детаљно провјери датум истека пасоша.
Свијет
Небензја: Кијев показао своју терористичку суштину - на рукама Запада је крв дјеце
Грађани БиХ који планирају путовање у земље Европске уније требају знати да пасош мора важити најмање три мјесеца од дана преласка границе. Иако дио грађана љетовање проводи у Црној Гори, гдје је могућ улазак уз личну карту, велики број путника одлази према Хрватској, Турској, Египту и Тунису, гдје вриједе додатна правила.
За улазак у Турску у пракси се тражи да пасош буде важећи најмање 150 дана од уласка у земљу, односно око пет мјесеци. Египат и Тунис углавном захтијевају да пасош вриједи најмање шест мјесеци након планираног повратка с путовања. Уколико документ не испуњава услове, путник може бити заустављен већ на аеродрому.
Посебну пажњу родитељи требају обратити на пасоше дјеце, јер дјечији пасоши имају краћи рок важења него пасоши одраслих особа. Такође, малољетници који путују без родитеља морају имати писану сагласност родитеља или старатеља за прелазак границе.
Ауто-мото
Како заштитити аутомобил током великих врућина?
Ако родитељи нису у браку, често је потребна и сагласност другог родитеља како би дјетету био омогућен прелазак границе. Граничне службе повремено могу тражити и доказ о резервисаном смјештају, због чега се препоручује да путници имају код себе потврде резервација или туристичких аранжмана.
Важно је водити рачуна и о финансијским средствима. За улазак у Хрватску као туриста, држављани земаља изван Европске уније и Европског економског простора требају доказати да посједују најмање 70 евра по дану планираног боравка. Уколико имају доказ о плаћеном смјештају или овјерено гарантно писмо, потребни износ смањује се на 35 евра дневно, пише "Сорс".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
09
54
09
49
09
48
09
44
09
38
Тренутно на програму