Logo
Large banner

Небензја: Кијев показао своју терористичку суштину - на рукама Запада је крв дјеце

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:37

Коментари:

0
представник Русије при УН Василиј Небензја
Фото: Youtube / United Nations

Кијевски режим је поново показао своју терористичку суштину нанијевши варварски удар на колеџ у Старобељску, изјавио је руски амбасадор при Уједињеним нацијама Василиј Небензја.

„Суровост с којом се кијевски режим обрачунао са дјецом може се упоредити са оним што су радили нацисти“, рекао је Небензја током састанка Савјета безбједности УН. Без обзира на то колико Кијев покушава да се оправда и колико се такозвани водећи западни медији труде да зажмуре на оно што се догодило, напад у ноћи 22. маја био је циничан терористички чин, нагласио је Небензја.

Према његовим ријечима, низ европских држава одлучио је да не реагује на трагедију у ЛНР. „Русију не чуди реакција Запада на трагедију, то су земље које годинама снабдијевају Кијев оружјем и новцем“, навео је Небензја, додајући да је на рукама западних држава крв дјеце из Старобељска.

Он је истакао да Зеленски и његови спонзори не траже дијалог о мирном рјешењу, већ чине све да ескалирају сукоб. „Европски лидери су потпуно и неповратно отписали Украјину, покушавајући да купе вријеме за своје припреме за рат са Русијом. Спремни су да и даље до крајњих граница исцрпљују напаћену земљу, ратујући против Русије помоћу ње - до посљедњег Украјинца“, истакао је Небензја.

клима аутомобил

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Говорећи о одговору Русије на напад у ЛНР, Небензја је казао да удари на цивилне објекте никад нису били планирани и нису извођени.

„Ова одмазда у украјинској престоници директна је посљедица намјерних поступака Зеленског и његових сарадника у циљу подстицања сукоба“, указао је он. Руске оружане снаге ће, закључио је Небензја, наставити да спроводе циљеве Специјалне војне операције док се безбједносне пријетње које долазе са украјинске територије потпуно не елиминишу.

Подсјетимо, украјински дронови су у ноћи између четвртка и петка погодили дом колеџа у Старобељску у којем се налазило 86 ученика. Усљед напада дошло је до урушавања зграде, погинуо је 21 студент, док су 44 особе повријеђене, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Василиј Небензја

Руска војна операција 2026

Владимир Зеленски

Кијев

Студентски дом Старобељск

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

1 ч

0
У овим професијама су највећи невјерници

Љубав и секс

У овим професијама су највећи невјерници

1 ч

0
Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

Друштво

Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

1 ч

0
На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Руска ПВО оборила 208 украјинских дронова

1 ч

0

Више из рубрике

На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Руска ПВО оборила 208 украјинских дронова

1 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Дошла у туристичку посјету у Рим, па доживјела хорор: Отели је и данима групно силовали

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Нисмо поновили грешке из Ирака

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Авганистанац нанио тешке повреде ножем Србину: Младић (22) се бори за живот

1 ч

0

  • Најновије

09

58

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

09

58

Радница у Пошти правила мањак, па покушала новцем клијената да прикрије мањак: Филмска пљачка у Новом Саду

09

56

Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner