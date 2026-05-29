Небензја: Кијев показао своју терористичку суштину - на рукама Запада је крв дјеце

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кијевски режим је поново показао своју терористичку суштину нанијевши варварски удар на колеџ у Старобељску, изјавио је руски амбасадор при Уједињеним нацијама Василиј Небензја.
„Суровост с којом се кијевски режим обрачунао са дјецом може се упоредити са оним што су радили нацисти“, рекао је Небензја током састанка Савјета безбједности УН. Без обзира на то колико Кијев покушава да се оправда и колико се такозвани водећи западни медији труде да зажмуре на оно што се догодило, напад у ноћи 22. маја био је циничан терористички чин, нагласио је Небензја.
Према његовим ријечима, низ европских држава одлучио је да не реагује на трагедију у ЛНР. „Русију не чуди реакција Запада на трагедију, то су земље које годинама снабдијевају Кијев оружјем и новцем“, навео је Небензја, додајући да је на рукама западних држава крв дјеце из Старобељска.
Он је истакао да Зеленски и његови спонзори не траже дијалог о мирном рјешењу, већ чине све да ескалирају сукоб. „Европски лидери су потпуно и неповратно отписали Украјину, покушавајући да купе вријеме за своје припреме за рат са Русијом. Спремни су да и даље до крајњих граница исцрпљују напаћену земљу, ратујући против Русије помоћу ње - до посљедњег Украјинца“, истакао је Небензја.
Ауто-мото
Како заштитити аутомобил током великих врућина?
Говорећи о одговору Русије на напад у ЛНР, Небензја је казао да удари на цивилне објекте никад нису били планирани и нису извођени.
„Ова одмазда у украјинској престоници директна је посљедица намјерних поступака Зеленског и његових сарадника у циљу подстицања сукоба“, указао је он. Руске оружане снаге ће, закључио је Небензја, наставити да спроводе циљеве Специјалне војне операције док се безбједносне пријетње које долазе са украјинске територије потпуно не елиминишу.
Подсјетимо, украјински дронови су у ноћи између четвртка и петка погодили дом колеџа у Старобељску у којем се налазило 86 ученика. Усљед напада дошло је до урушавања зграде, погинуо је 21 студент, док су 44 особе повријеђене, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
58
09
58
09
56
09
54
09
49
Тренутно на програму