Авганистанац нанио тешке повреде ножем Србину: Младић (22) се бори за живот

Фото: cottonbro studio/Pexels
Фото: cottonbro studio/Pexels

Током сукоба који се десио у сриједу, 27. маја, тешко је повријеђен 22-годишњи Србин, који се налази у животној опасности. Како преносе медији, до сукоба је дошло у Беч–Бригитенау када је Србин задобио вишеструке тешке повреде од убода ножем.

Након медицинске помоћи коју је пружила бечка служба хитне помоћи, мушкарац је у критичном стању пребачен у болницу, саопштила је полиција.

Жртва сама позвала полицију

Како стоји у полицијском саопштењу, 21-годишњи осумњичени из Авганистана био је заједно са тројицом пријатеља око 19.50 часова у Стромштрасе, када је група наишла на 22-годишњег познаника. Из првобитне вербалне расправе наводно се развио физички сукоб, преносе Независне.

Након тога, 21-годишњак извукао нож и избо 22-годишњака. Непосредно након напада, група је побјегла са лица мјеста.

Повријеђени је сам обавијестио полицију.

Полиција је одмах кренула у потјеру за нападачима и у области Фридрих-Енгелс-Плаца ухапсили 21-годишњег Авганистанца. Како су саопштили из полиције, он се скривао се између два возила.

Током саслушања, Авганистанац је признао кривично дјело.

У непосредној близини мјеста напада полиција је пронашла и боксер, који је припадао нападачима.

