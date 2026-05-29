Авганистанац нанио тешке повреде ножем Србину: Младић (22) се бори за живот

Током сукоба који се десио у сриједу, 27. маја, тешко је повријеђен 22-годишњи Србин, који се налази у животној опасности. Како преносе медији, до сукоба је дошло у Беч–Бригитенау када је Србин задобио вишеструке тешке повреде од убода ножем.
Након медицинске помоћи коју је пружила бечка служба хитне помоћи, мушкарац је у критичном стању пребачен у болницу, саопштила је полиција.
Како стоји у полицијском саопштењу, 21-годишњи осумњичени из Авганистана био је заједно са тројицом пријатеља око 19.50 часова у Стромштрасе, када је група наишла на 22-годишњег познаника. Из првобитне вербалне расправе наводно се развио физички сукоб, преносе Независне.
Након тога, 21-годишњак извукао нож и избо 22-годишњака. Непосредно након напада, група је побјегла са лица мјеста.
Повријеђени је сам обавијестио полицију.
Полиција је одмах кренула у потјеру за нападачима и у области Фридрих-Енгелс-Плаца ухапсили 21-годишњег Авганистанца. Како су саопштили из полиције, он се скривао се између два возила.
Током саслушања, Авганистанац је признао кривично дјело.
У непосредној близини мјеста напада полиција је пронашла и боксер, који је припадао нападачима.
