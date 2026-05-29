Језив призор на Гружанском језеру: Извучено више од тоне и по угинуле рибе

На Гружанском језеру код Кнића претходних дана забиљежен је масовни помор рибе који је узнемирио риболовце и мјештане.
Из воде је извучено више стотина килограма угинулих примјерака, а стручњаци као главни узрок наводе појаву вируса изазваног наглим климатским промјенама.
Гружанско језеро, вјештачка акумулација настала почетком осамдесетих година прошлог вијека, примарно служи за водоснабдијевање Крагујевца и околине, али је и омиљено излетиште и риболовачки рај. Ипак, посљедњи догађаји унијели су неспокој међу посјетиоце.
„Догодило се озбиљно угинуће шарана и бабушке. Ову појаву имамо сваке године током мријеста, али у знатно мањем обиму. Ове године вријеме је било прилично промјенљиво, из топлог је нагло прешло у хладно. Риба је због високих температура рано почела мријест, када јој природно пада имунитет. Усљед наглог пада температуре дошло је до угинућа велике количине рибе, нарочито бабушке. Пријавили смо случај инспекцији за рибарство, полицији у Книћу и водном инспектору, а примјерке смо послали Ветеринарском специјалистичком институту у Краљеву“, изјавио је Милан Милошевић, шеф Рибочуварске службе „Балкан еко тим“.
За нешто више од мјесец дана из језера је извађено око 1.500 килограма угинуле бабушке и око 200 килограма шарана. Рибочувари и даље сакупљају угинуле примјерке по мријестилиштима и приобаљу.
„Резултати које смо добили потврђују присуство вируса који се активира у вријеме мријеста усљед пада имунитета рибе. Ништа нисмо могли да учинимо осим да сакупимо угинулу рибу и предамо је кафилерији у Ћуприји“, каже Милошевић, додајући да је међу угинулом рибом било примјерака тешких и до седам килограма.
Надлежни искључују могућност тровања или криволова, јер би у том случају помор био неселективан, док су у овом случају страдале искључиво двије врсте, што јасно указује на преосјетљивост шарана и бабушке током репродуктивног циклуса у специфичним временским условима.
„Помор бабушке и шарана током мријеста нам је познат, али не памтимо да је икада био у оволиком обиму. Било је страшно гледати стотине мртвих риба како плутају језером“, рекао је Крсто Бојковић, риболовац из Балосаве, преноси Курир.
