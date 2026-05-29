Logo
Large banner

ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

Аутор:

Славиша Ђурковић
29.05.2026 18:33

Коментари:

2
ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе
Фото: ATV

Централна изборна комисија БиХ на данашњој сједници није овјерила пријаву Српске демократске стране зато што нису платили раније изречене казне које је одредио ЦИК.

Поред СДС-а, није овјерена ни пријава Наше странке, Снаге народа и БПС.

"За СДС је такође утврђено да имају неизмирених обавеза по основу новчаних казни које је изрекла ЦИК. Предлажемо да се обавијести политичка странка да изврши уплату новчане казне и доказ о уплати достави ЦИК-у. Исти случај је и за Нашу странку", речено је на сједници.

Потписивање Меморандума о заштити БиХ

БиХ

Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

За Босанскохерцеговачку странку Сефер Халиловић није било овјере јер нису прикупили довољан број потписа и због неизмирених новчаних обавеза по основу казни које је изрекла ЦИК, а због недовољног броја потписа одбијена је и Посавска странка и МОСТ.

Рамо Исак Игор Црнадак

БиХ

Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

СДС

пријава за изборе

Избори 2026

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

Република Српска

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

3 ч

5
Инфлација

Економија

Годишња инфлација у Њемачкој прелиминарно успорила

2 ч

0
директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић одговорио Станићу: Људи из твог окружења су пресуђени, видимо се на суду

2 ч

0
Хоботница

Наука и технологија

Шок на дну океана: Научници нису могли да вјерују својим очима - плаво створење их изненадило

2 ч

0

Више из рубрике

Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

БиХ

Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

2 ч

4
Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације

БиХ

Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације

3 ч

0
Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

БиХ

Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

4 ч

2
Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења

БиХ

Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења

5 ч

2

  • Најновије

20

48

Сахрањен Александар Нешовић Баја

20

48

Мађар: Мађарска ће испунити услове за приступ средствима ЕУ

20

42

Зашто је Ти-рекс имао сићушне руке?

20

39

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

20

35

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner