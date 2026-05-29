ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:2
Централна изборна комисија БиХ на данашњој сједници није овјерила пријаву Српске демократске стране зато што нису платили раније изречене казне које је одредио ЦИК.
Поред СДС-а, није овјерена ни пријава Наше странке, Снаге народа и БПС.
"За СДС је такође утврђено да имају неизмирених обавеза по основу новчаних казни које је изрекла ЦИК. Предлажемо да се обавијести политичка странка да изврши уплату новчане казне и доказ о уплати достави ЦИК-у. Исти случај је и за Нашу странку", речено је на сједници.
За Босанскохерцеговачку странку Сефер Халиловић није било овјере јер нису прикупили довољан број потписа и због неизмирених новчаних обавеза по основу казни које је изрекла ЦИК, а због недовољног броја потписа одбијена је и Посавска странка и МОСТ.
