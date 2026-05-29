Ево кад почиње електронску упис ученика у прве разреде

Аутор:Теодора Беговић
Будућим средњошколцима на располагању је 9840 мјеста у 13 струка и 77 занимања широм Српске. Прошле године је почела пракса електронског уписа, а ове године има још један новитет.
Ученици ће моћи конкурисати у исто вријеме за пет смјерова, унутар двије школе. Уводи се и нови смјер – оператер пољопривредне механизације.
"Ми се надамо да ће на овај начин преко 95% ученика уписати школу већ у првом уписном року. На тај начин олакшавамо комплетно администрирање и самим школама приликом уписа. Систем аутоматски генерише ученике у зависности од њиховог успјеха и постигнућа у основној школи, те га сходно томе рангира према његовим жељама", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе у Влади Републике Српске.
Пракса електронског уписа која је прошле године заживјела у нашим школама много је олакшала административни дио посла радницима у школи, а и олакшала родитељима у ученицима. Поред уштеде времена, једна од највећих предности овог система јесте што омогућава потпуну транспарентност током цијелог уписа.
"Увођење електронског уписа значајно је олакшао рад школама и сам процес уписа учинио је бржим и прегледнијим и ефикаснијим. Родитељи и ученици сада могу велики дио процедуре да заврше електронски што свима штеди вријеме, а знамо колико нам је данас битно вријеме", рекла је Вукосава Говедарица, помоћник директора у бањалучкој Гимназији
Ученицима је електронски упис доста олакшао, а радују се и новој могућности да аплицирају на пет смјерова истовремено. Истичу да је ово посебно значајно ученицима са слабијим просјеком, јер ће им повећати шансе да упишу оно што желе, чак и да не успију прву опцију.
"Мени је ово доста олакшало и уштедило вријеме. Било ми је лагано да се само улогујем и пријавим, без папирологије", рекао је Ана Пастир, ученик првог разреда бањалучке Гимназије.
Упис ученика обавља се у два испитна рока, првом од 15. до 30. јуна, и другом од 1. до 17. јула. Електронска пријава траје од 15. до 17. јуна. Листе рангираних кандидата објавиће се 22. јуна на огласној табли школе и оглсној табли информационог система Министарства. Коначна ранг листа биће објављена 30. јуна.
