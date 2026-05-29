Припадници МУП-а показали да могу да одговоре на најсложеније безбједносне изазове

Аутор:АТВ
Коментари:3
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је да је данашња тактичко-показна вјежба "Дрина 2026" у Фочи показала да МУП Српске има капацитете и обучен кадар да одговори и на најсложеније безбједносне и спасилачке задатке.
Будимир је истакао да је данашња вјежба круна обуке коју је организовао Центар за обуку МУП-а Републике Српске заједно са Управом за заштиту личности и објеката, уз асистенцију Жандармерије и Специјалне антитерористичке јединице.
"Показали смо да имамо способност за овако сложене задатке, посебно у обуци полицијских службеника који учествују у задацима заштите одређених личности", изјавио је Будимир новинарима у Фочи.
Он је нагласио да је важно да Република Српска има полицијску агенцију која може да одговори на различите безбједносне изазове, посебно због све чешћих долазака страних делегација.
Будимир је истакао да су током вјежбе приказане сложене околности евакуације и заштите штићених личности на ријеци, те нагласио да су припадници МУП-а Српске, заједно са Управом за ваздухопловство, показали висок ниво обучености и координације.
"Мало ко у региону може да уради овако нешто. Оно што полиција Републике Српске ради и што ће радити у наредном периоду јесте максималан професионализам и борба да полицијски стандарди буду на највишем нивоу", поручио је Будимир и нагласио да унутар редова Полиције Републике Српске нема мјеста за било кога ко има везе са криминалом или било каквом сивом зоном.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић честитао је министру Будимиру, припадницима МУП-а, спасилачким јединицама и свим учесницима вјежбе за показани степен обучености и професионализма.
Вукадиновић је похвалио сарадњу МУП-а Републике Српске са локалним заједницама, истичући да је важно наставити опремање полиције, цивилне заштите и ватрогасних јединица.
"Сигуран сам да ћемо подмлађивањем тих снага додатно унаприједити њихов рад и да ће наше јединице у будућности бити на понос града Фоче", рекао је Вукадиновић.
У данашњој тактичко-показној вјежби учествовали су припадници МУП-а Републике Српске, Републичке управе цивилне заштите, Горске службе спасавања, Територијалне ватрогасне јединице Фоча и Ваздухопловног сервиса Републике Српске, пише Срна.
