18.05.2026 07:11

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Процес губитка сувишних килограма често је изазован процес и многи се у једном тренутку суоче са стагнацијом, упркос труду и дисциплини. Такве ситуације могу изазвати фрустрацију и осјећај да напредак изостаје без јасног разлога.

Ипак, у већини случајева разлог није недостатак труда, него низ мањих грешака које се понављају у свакодневним навикама. Једна од најчешћих грешака је недовољна физичка активност или неадекватан план тренинга.

Тренинг неколико пута седмично може бити добар почетак, али тијело се брзо прилагођава, па је за даљи напредак често потребно повећати снагу или промијенити врсту вјежбања. Ипак, и претјеривање с тренингом може имати супротан ефекат, доводећи до умора и пада мотивације.

Велика улога игра и исхрана. Недовољан унос протеина, као и премали унос хране уопште, може успорити метаболизам и отежати губитак масноће. Такођер, претјерано рестриктивне дијете и избацивање већине намирница често доводе до краткорочних резултата, након чега слиједи повратак на старо стање, пише Кликс

Проблем може настати и због небалансираног приступа, попут превеликог ослањања на кардио тренинг без тренинга снаге, сталног мијењања плана исхране или константног мијењања дијета. Тијелу је потребно вријеме да се прилагоди, па честе промјене могу успорити или потпуно зауставити напредак.

Кључ успјеха лежи у равнотежи, умјерености и досљедности. Умјесто екстремних мјера и брзих рјешења, дугорочно одрживе навике дају најбоље и најстабилније резултате.

