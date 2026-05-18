Нашој пјевачици супруг умро на рукама, па јој отели фирму: Кћерку удала за богатог шеика

18.05.2026 07:55

Фото: Instagram / elmasinanovic_official

Елма Синановић причала је недавно о приватном животу и открила детаље које јавност до скоро није знала. Пјевачица је открила да ли јој се десило да јој је неко узео пјесму, а онда је признала и да су јој отели и фирму након смрти мужа.

"Десило се једном да ми је једна особа отела пјесму. Не бих да га именујем сад, пјевач је у питању. Немам намјеру да будем у центру пажње због тога. Битно је да ја нисам ником отела ништа. Иначе, тренутно имам други проблем. Фирма ми је отета, то се десило након што ми је муж преминуо. У толиком проблему у ком сам се нашла, људи којима сам вјеровала су ријешили да ме издају. Међутим, правда је на мојој страни. Неће ме добити на суду. Дугују ми сто двадесет милиона динара", рекла је Елма.

Елма је потом открила да ли постоји пјесма коју је скупо платила, а да се није исплатила.

"Све пјесме сам доста платила. Све пјесме су моја лична карта и посебне су на свој начин", рекла је Елма у емисији "Премијера - викенд специјал".

Смрт мужа никада неће пребољети

Иначе, трагичан догађај је окончао срећу породице Елме Синановић. Она је била удата за бизнисмена Смаила Синановића Магија, који је преминуо 2019. године.

С њим има ћерку Хулију.

"Мој муж је био болестан од 2015. године. Обоје смо били свјесни да ће доћи тај дан, и доста смо пута разговарали на ту тему. Његов је аманет био да ја никада не престанем да се бавим музиком. Током сваког разговора је инсистирао на томе. Говорио је да је све то нормално, да ћемо се сви прије или касније наћи на оној другој страни", открила је недавно пјевачица са тугом у гласу за Ало и додала да је растанак са мужем нешто што никада неће пребољети", рекла је Елма, чија је ћерка срећу пронашла крај богатог шеика.

Ћерка у љубави са богатим шеиком

"Елма је одушевљена будућим зетом, шеиком из Катара. Тамо су сви очарани Хулијином љепотом. Третирају је као принцезу. Они се забављају већ неко вријеме и одмах су сви знали да су њих двоје створени једно за друго. Хулија је сада на релацији Катар-Србија, али ће се у неком тренутку скроз преселити тамо. Елма и Хулија су јако везане", причао је извор за "Курир".

