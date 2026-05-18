“Јела си хљеб који…” Александра Суботић открила истину о односу Станије и њеног Пеце

18.05.2026 07:29

Старлета Станија Добријевић
Фото: Youtube screenshot/ Zadruga

Након излагања Асмина Дурџића, учесника ријалити шоу-програма "Задруга 9 Елита", огласила се јутјуберка Александра Суботић, која је била тема његове приче.

Наиме, Асмин је изнио досад непознате детаље њеног односа са његовом бившом партнерком Станијом Добројевић.

- Све жене које сам досад вријеђао, а које су спомињале Станију, то ме је сама Станија наговорила да радим. Са Александром Суботић је водила најжешћи рат, а мене је наговорила да је пљујем на Инстаграму. Станија је тада рекламирала један производ за мршављење, који није пила, а продавала га је другим женама - истакао је Дурџић, а убрзо се потом огласила и Александра Суботић:

- Колико је ово жалосно и биједно - тако ниско, подмукло и искористићу реч која ми не приличи к********. Нажалост Асмин говори истину. Као једна жена, мајка, бизнисменка, гнушам се и гадим се на овакве мизарне, јадне, бедне и патетичне опет понављам к******** сплетке - не знам ни шта да кажем, како описати ситуацију у којој те мој муж храни - буквално храни! - написала је Суботићева на Инстаграму, уз снимак на ком Дурџић износи горенаведене тврдње.

- Без трунке устручавања ћу искористити ту реч - а ти по који пут крећеш ђоном на мене и на мој посао, самим тим и на моју децу. Знала сам одакле дува тај ветар - а сада имам и доказ, овај дечко не лаже за ово сто прича. Ми се не познајемо и он нема разлога мене да мрзи. Прво си жељела да играш игру те против које се бориш сада, жељела си да будеш представљена у медијима као нечија љубавница, швалерка - додала је јутјуберка.

- Ваљда ви, нискомарине жене то сматрате титулом. Можда ти је то био и циљ - не би ти било први пут, сама си признала. Чега се паметан стиди будала се поноси. Звала си новинаре без трунке саосјећања за породицу тог човјека Петра Распоповића - он се тако зове, да причаш да идеш у Кину с њима - иако знаш да тај човјек има кући жену и дјецу, чак и ти имаш дечка у том моменту - додала је Александра.

- Зафалило популарности? Пукао сајт за одрасле?? Вјероватно од оба помало. Међутим ја имам искуства са таквима као што си ти - ја се не хватам на удице тог типа и са мном тај рат не можеш да добијеш - не ти, ни једна! Али како беше она тужна прича - нисам ја, намјештају ми... Само не знам ко ти намјешта? - додала је Суботићева.

- Никако да утувите и ти и сличне теби - да се ја у свом животу, искључиво бавим собом. Мој живот је савршен! То је тај рат о коме прича Асмин - који си ти водила сама са собом. Причала си својим фановима како те мој Петар јури по Кини прогони - да остављају ту врсту коментара на објавама портала па да се мало заинтригира јавност - додала је јутјуберка.

- А с друге стране, к******** си се правдала и молила за помоћ. Док си јела хлеб зарађен уз помоћ мог мужа, да не идем даље од тога - пујдала си свог момка толико да је он ишао на телевизију - да пљује по мом послу, да износи неистине и лажи о мојим производима, да ме вређа на најпоганији начин - колико сам обавештена чак нам је и прећено и мени и мојој мајци - додала је Александра.

- Али знаш шта - нисте ме оштетили ни на секунду. Пљување туђег рада - неће учинити твој ништа бољи, ни вриједнији. Само је показало и доказало то да ти у послу не цвјетају руже. Ја се опет нећу спуштати на тај ниво и коментарисати твоје производе, јер су ми скроз небитни. Не угрожаваш ме - нисмо конкуренција - додала је Александра.

- Жена је жени вук - ви сте за мене пилићи. А једно пиле ће остати гладно. Да се одмах оградим, ја не подржавам Асмина. Речена је истина - закључила је Суботићева.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

