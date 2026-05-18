Катарина Грујић снимала кћерку у колима без појаса, па попила критике - да ли је ово безбједно?

Катарина Грујић активна је на друштвеним мрежама где свакодневно објављује слике и снимке из свакодневног живота, али сада је разбјеснила своје пратиоце.
Наиме, пjевачица је на Тиктоку објавила снимак из аутомобила са ћеркицом Катјом, а оно што је забринуло многе је што девојчица није била везана.
Девојчица је пjевала мамину нову песму, док је Каћа поносно снимала.
Ипак, малена Катја није била у аутосjедишту, нити је била везана, већ је стајала у аутомобилу, док је он био у покрету.
Одмах су се јавили забринути пратиоци да је питају зашто дijете није везано.
"Сjедиште? Појас?", "Зашто немате појас? Није кул! Безбjедност на првом мjесту! ", неки су од забринутих коментара.
С друге стране, било је и оних који су бранили Каћу.
"Јој бре у сваком видеу видите само лоше. Шта те брига? Њено дijете, њена ствар. Не квари прелijеп видео", "Снимају спот", "Шећрелема мала", "Јооо мала Каћа. Боже колико је слатка", "Малецка мед! А Каћа као и увек прелijепа", неки су од похвалних коментара.
Катарина Грујић и фудбалер Марко Гобељић већ годинама уживају у складном браку, а круна њихове љубави је ћеркица Катја.
Познати пар не крије да машта о великој породици, а атрактивна пjевачица је сада отворено проговорила о проширењу породице и изазовима мајчинства.
Разговори о принови у њиховом дому су постали део свакодневице, а обоје имају велику жељу да њихова породица постане бројнија.
"Од када се Катја родила, Марко и ја маштамо о проширењу породице. Волели бисмо да јој подаримо брата или сестру, или чак обоје, иако знамо да ће бити онако како Бог одлучи, и онда када за то буде врijеме", објашњава певачица, истичући да би волела велику породицу.
"Често се шалим, па кажем да ћу Марку родити минимум троје деце, а да ће Катја добити и брата и сестру. Наравно, не бих се бунила ни да имамо петоро дjece", пише Телеграф
