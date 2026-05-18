Аутор:АТВ
Коментари:0
Ужасне вијести за Босну и Херцеговину долазе из Њемачке!
Харис Табаковић био је стријелац у посљедњем мечу сезоне за Борусију Менхенгладбах. Његова екипа побиједила је Хофенхајм 4:0, а њему је један гол и поништен. Међутим, све то пало је у други план због повреде.
Харис Табаковић неће играти на Свјетском првенству. Табаковић је замијењен у 74. минуту посљедњег меча у сезони, а два дана касније Кликс преноси да због повреде коју је задобио Табаковић неће моћи да наступи на предстојећем Мундијалу.
Репрезентативац Босне и Херцеговине сударио се са Озаном Кабаком, а како преноси овај портал доживио је прелом кости скочног зглоба. Нога је у гипсу, а прве процјене кажу да га чека пауза од најмање три мјесеца.
Љекари препоручују и операцију, а том случају опоравак би се продужио и до шест мјесеци.
Табаковић је до сада за репрезентацију Босне и Херцеговине одиграо десет утакмица и постигао четири гола. Од чега је најважнији онај против Италије у баражу са којим је Босна изборила пенале, а касније и пласман на Мундијал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
19 ч0
Фудбал
19 ч0
Фудбал
20 ч0
Фудбал
23 ч0
Најновије
14
06
13
58
13
56
13
55
13
55
Тренутно на програму