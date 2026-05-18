Харис Табаковић неће играти на Свјетском првенству

АТВ
18.05.2026 08:06

Харис Табаковић (БиХ) постиже гол у баражу за Свјетско првенство против Италије
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Ужасне вијести за Босну и Херцеговину долазе из Њемачке!

Харис Табаковић био је стријелац у посљедњем мечу сезоне за Борусију Менхенгладбах. Његова екипа побиједила је Хофенхајм 4:0, а њему је један гол и поништен. Међутим, све то пало је у други план због повреде.

Харис Табаковић неће играти на Свјетском првенству. Табаковић је замијењен у 74. минуту посљедњег меча у сезони, а два дана касније Кликс преноси да због повреде коју је задобио Табаковић неће моћи да наступи на предстојећем Мундијалу.

Репрезентативац Босне и Херцеговине сударио се са Озаном Кабаком, а како преноси овај портал доживио је прелом кости скочног зглоба. Нога је у гипсу, а прве процјене кажу да га чека пауза од најмање три мјесеца.

Љекари препоручују и операцију, а том случају опоравак би се продужио и до шест мјесеци.

Табаковић је до сада за репрезентацију Босне и Херцеговине одиграо десет утакмица и постигао четири гола. Од чега је најважнији онај против Италије у баражу са којим је Босна изборила пенале, а касније и пласман на Мундијал.

