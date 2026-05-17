Велико признање за Борац: Честитка стигла од првог човјека ПСЖ-а

АТВ
17.05.2026 17:09

Фото: Ustupljena fotografija

Шампионска титула Борца и даље привлачи пажњу фудбалске јавности, а на адресу бањалучког клуба настављају да пристижу бројне честитке.

Међу њима се нашла и она са потписом Насера Ал Келаифија, предсједника Пари Сен Жермена и Европске асоцијације клубова (ЕЦА), који је упутио честитку “црвено-плавима” поводом освајања титуле шампиона.

“Поштовани предсједниче Мисимовићу, У име Европских фудбалских клубова желим да Вама и свима у ФК Борац упутим честитке поводом освајања шампионске титуле у Премијер лиги Босне и Херцеговине. Освајање шампионске титуле, по четврти пут, представља велики успјех и доказ је напорног рада и посвећености свих у клубу. Желим вам пуно среће у наредној сезони” наводи Ал Келаифи.

