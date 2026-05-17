Путинова учитељица говорила о руском лидеру и упозорила Запад: Медвјед нема безгранично стрпљење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прва учитељица предсједника Русије Владимира Путина, Вера Гуревич, поручила је западним политичарима да руски лидер нема безгранично стрпљење, преносе РИА Новости.
"Знате, увијек је постојао оно уверење о Русији: ми дуго трпимо, дуго све посматрамо, али и медвјед има стрпљења до одређеног тренутка. А како изгледа срести медвједа који се већ разбјеснио и зна своја права? Добро размислите прије него што нам опет припремите још неку гадост", рекла је Гуревич у разговору са новинаром Павлом Зарубином за "Вести", одговарајући на питање како реагује на увреде које западни политичари упућују Путину.
Она је такође истакла да је одувијек имала осјећај да Владимира Путина чека необична будућност.
"Наравно, нисам могла да кажем да ће то бити предсједник или премијер, али сам увијек осјећала да ће негдје (високо) доспјети", рекла је Гуревич.
Она је навела да је Путин као дете био најјачи дјечак и нико се није усуђивао да му се замјери.
Учитељица је додала да сматра да ће руски предсједник имати снаге да прође кроз све данашње изазове захваљујући свом карактеру.
"То је наслиједио од оца, који је имао карактер од челика", рекла је Гуревич Зарубину.
Подсјетимо, председник Владимир Путин позвао је своју прву учитељицу Веру Гуревич да присуствује паради 9. маја у Москви, а затим и да неколико дана проведе као гост у главном граду. Шеф руске државе позвао ју је 11. маја на заједничку вечеру у својој резиденцији и лично је дошао по њу у хотел, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
19
23
19
22
19
16
19
11
19
06
Тренутно на програму