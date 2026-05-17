Лоше вијести из Њемачке: Харис Табаковић теже повријеђен

Репрезентативац БиХ и нападач Борусије Менхенгладбах Харис Табаковић задобио је тежу повреду, сазнаје Кликс.
Наиме, Табаковић се у 72. минуту утакмице против Хофенхајма након једног дуела са противничким дефанзивцем Озаном Кабаком повриједио, тачније, незгодно је стао и тако изврнуо лијеви зглоб.
Кликс.ба сазнаје да се, нажалост, ипак ради о тежој повреди, а наводно је дошло и до напукнућа кости, због чега ће, према свему судећи, репрезентативац БиХ пропустити и предстојеће Свјетско првенство.
Ово су ужасне вијести за селектора Сергеја Барбареза, посебно ако се узме у обзир и феноменална форма у којој је Табаковић играо током цијеле сезоне за Борусију.
У јучерашњој утакмици Табаковић је постигао и гол против Хофенхајма, а укупно је у овој сезони забио 13 голова и додао три асистенције.
Такође, био је један од кључних играча у баражу за одлазак на Свјетско првенство, а постигао је гол против Италије.
Харис Табаковић је до сада уписао укупно 10 наступа у дресу репрезентације Босне и Херцеговине, у којима је постигао и четири гола.
Дебитовао је на утакмици квалификација за Европско првенство 2024. године против Луксембурга, када је Змајеве са клупе предводио Саво Милошевић.
