Опсадно стање у Дрнишу! Убица прије злочина куповао залихе? Грађани огорчени на власти!

Дрниш је данас тужан, пуст и окован страхом. Потрага за 50-годишњим Кристијаном Алексићем, који је осумњичен да је хладнокрвно убио 19-годишњег матуранта који је радио као достављач пице, и даље интензивно траје.
Испред куће у којој се у суботу увече десило окрутно убиство несрећног младића, који је овог прољећа требало да матурира, и даље влада ванредно стање. Како с терена јавља репортерка Дневника Нове ТВ, полиција од јутра обезбјеђује локацију у најјачим снагама, наоружана дугим цијевима.
Небо изнад Дрниша цијели дан надлијеће полицијски хеликоптер, а у ваздух су подигнути и дронови. Потрага се у овим тренуцима преусмјерила на рубна подручја града, околна села и неприступачне шумске предјеле Промине, куда је бјегунац наводно побјегао.
Полиција је издала драматично упозорење становништву: не излазите из кућа ако то није нужно и никако се не приближавајте Кристијану Алексићу!
Међу мјештанима су се појавиле изузетно узнемирујуће информације које бацају ново свјетло на стравичан злочин. Наиме, Кристијан Алексић је неколико дана прије убиства виђен у локалној продавници како купује веће количине конзерви и паштета.
Све упућује на то да је убица унапријед правио залихе хране, свјестан да га након крвавог пира чека дуготрајно скривање у густим и набујалим дрнишким шумама.
На улицама Дрниша данас влада сабласна празнина, а ријетки пролазници с којима је екипа Дневника Нове ТВ разговарала, на примјер на локалној бензинској станици, не крију огорчење. Цио град прича само о овоме.
Директна свједокиња убиства и комшиница, која је због претрпљеног страха и тешког емотивног шока била у сузама и није могла да стане пред камере, препричала је новинарима стравичне сцене од суботе увече. Потврдила је да су га у уличици сви пријављивали и да је цио Дрниш живио у константном страху од 50-годишњег повратника из затвора.
Мјештани откривају како је Алексић и раније показивао агресију — на улицама је знао насилно да гура жене, а у граду се поново гласно и с језом спомиње његов ранији списак за ликвидацију на којем су наводно била имена људи које је планирао да убије.
Дрнишани су љути, огорчени и у потпуној невјерици. Сматрају да су државне институције и у овом случају заказале те отворено питају како је могуће да је особа с таквом прошлошћу слободно шетала улицама.
Огроман пропуст система виде у чињеници да човјек који иза себе већ има одлежану вишегодишњу затворску казну за убиство младе дјевојке није био под никаквим надзором нити контролом, што је на крају довело до још једне, незапамћене трагедије и губитка недужног младог живота.
