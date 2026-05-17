Полиција објавила фотографију Кристијана Алексића - опасан је, не прилазите му

Коментари:0
Хрватска полиција објавила је фотографију Кристијана Алексића, осумњиченог за убиство 19-годишњег достављача пице.
У потрагу су укључене све расположиве полицијске снаге и техника.
Полиција упозорава грађане да му се не приближавају ако га виде. "Упозоравамо грађане, уколико наиђу на Кристијана Алексића, да му се не приближавају јер се ради о опасној особи и вјеројатно је наоружан ватреним оружјем. У том случају склоните се и одмах назовите 192", објавила је полиција.
Грађане који имају корисне информације полиција моли да их дојаве на број 192.
Регион
Велика потрага за Кристијаном Алексићем: Убио матуранта који му је доставио храну
Алексић је младог достављача убио на тераси своје породичне куће, гдје је у њега испалио више хитаца из ватреног оружја.
Полиција је блокирала шире подручје Дрниша у потрази за бјегунцем. Претпоставља се да се Алексић склонио на густо пошумљено подручје, због чега се терен претражује и уз помоћ дронова, јавила је Слободна Далмација.
Култура
3 ч0
Сцена
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч6
Регион
4 ч0
Регион
7 ч0
Регион
21 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
15
17
14
57
14
50
14
34
14
23
Тренутно на програму