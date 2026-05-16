Ужас у Загребу: Држављанина БиХ избо партнер из Бразила

16.05.2026 17:48

Фото: МУП Хрватске
Фото: МУП Хрватске

У једном стану у загребачком насељу Максимир јучер ујутро догодио се покушај убиства. Након свађе која је прерасла у физички сукоб, 28-годишњи држављанин Бразила оштрим предметом је повриједио свог 31-годишњег партнера, држављанина Босне и Херцеговине. Из полиције је саопћено да обојица немају регулисан боравак у Хрватској.

Инцидент се десио око 8:30 сати у стану у Улици Ферде Ливадића, а према информацијама полиције, физичком обрачуну претходила је вербална препирка између двојице партнера. Током сукоба Бразилац је нанио повреде држављанину БиХ.

Лакше повреде

Повријеђени мушкарац збринут је у Клиничком болничком центру Загреб, гд‌је су му констатоване лакше тјелесне повреде.

Полиција је 28-годишњака ухапсила на мјесту догађаја и привела га ради криминалистичке обраде због сумње да је починио кривично д‌јело покушаја убиства блиске особе. Након завршетка истраге предат је притворском надзорнику, а против њега је поднесена кривична пријава надлежном тужилаштву.

Представник станара зграде Златко Шпољар изјавио је за Индекс да су станари чули снажан звук, након чега је неко позвао полицију. Када је сишао у подрум, хитна помоћ је већ била на лицу мјеста. Навео је и да осумњичени након напада није покушао побјећи, већ је остао у стану.

Подрумски стан

– Стајао сам поред њега до доласка полиције. Д‌јеловао је узнемирено, али није био агресиван према другима – рекао је Шпољар.

Додао је да се ради о подрумском стану од око 40 квадрата који је недавно уређен, те да је могуће да су се двојица мушкараца тек недавно доселила.

– Први пут сам их видио јуче. Нормално смо се поздравили – казао је.

