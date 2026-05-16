Авион слетио са писте у Сплиту

На аеродрому у Сплиту данас се догодила несрећа приликом полијетања авиона Кроација ерлајнса, пише Далмација Данас.

Према почетним информацијама, авион је требало да полети, али је из за сада непознатог разлога завршио ван писте, на травнатој површини поред писте.

До проклизавања је, како сазнаје Далмација Данас, дошло током полијетања, усљед за сада непознатих и непредвиђених околности.

У овом тренутку није познато да ли има повријеђених нити да ли је авион претрпио материјалну штету.