Усвојен Закон о странцима: Коначно рјешење за професионалне возаче из БиХ

АТВ
15.05.2026 14:08

Превозници протестују
Фото: АТВ

Хрватски сабор усвојио је данас Закон о странцима којим се отвара могућност увођења посебних виза за професионалне возаче из земаља региона.

Овим закон би се требао ријешити дугогодишњи проблем ограниченог боравка у шенгенској зони за возаче који раде у међународном транспорту, саопштено је из Министарства транспорта и комуникација у Савјету министара.

Министар комуникација и транспорта у Савјету министара Един Форто изјавио је да је ово важна вијест за хиљаде професионалних возача из БиХ и региона који због природе свог посла свакодневно прелазе границе.

"Наши возачи не путују туристички, него раде свој посао без којег нема функционирања ланаца снабдијевања и транспорта робе широм Европе. Зато је било важно наћи рјешење које разумије специфичност њиховог посла и омогућава им да раде без сталног страха од истека дозвољених дана у боравку", рекао је Форто.

У саопштењу је наведено да је Министарство протеклих мјесеци интензивно координисало активности о овом питању заједно са домаћим превозницима и надлежним институцијама, уз континуирану комуникацију и састанке са представницима надлежних министарстава Хрватске како би се дошло до одрживог рјешења за професионалне возаче из БиХ.

Форто је изразио наду да ће Закон бити имплементиран у наредним седмицама, а не мјесецима, јер возачи из БиХ и цијелог региона рјешење чекају предуго.

