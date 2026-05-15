Хрватска уводи забрану продаје алкохола ноћу?

15.05.2026 08:01

Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Фото: junjie xu/Pexels

Хрватска би ускоро могла да уведе нове рестрикције продаје алкохолних пића у продавницама.

Влада Хрватске је у хитну скупштинску процедуру упутила измјене Закона о трговини којима би се јединицама локалне самоуправе омогућило да забране продају алкохола у продавницама у одређено вријеме.

Ову одлуку Влада оправдава заштитом јавног здравља, јавног реда и мира, као и културне баштине и животне средине, а све зато што се све више локалних самоуправа суочава са негативним посљедицама ноћне продаје и конзумације алкохола, пише Даница.хр.

Како је истакао државни секретар у Министарству привреде Иван Ракоција, циљ је заштита малољетника, због чега би се посебним прописима уредила и продаја енергетских пића.

Забране већ предлагане

Ово није први пут да је држава одлучила да се умијеша у то када ће се и гдје моћи куповати и конзумирати алкохолна пића. Још у септембру прошле године Министарство је најавило ограничење продаје алкохола из фрижидера, али би коначна одлука такође била на градовима и општинама.

Почетком ове године министар привреде Анте Шушњар разматрао је и забрану продаје алкохола од 20 часова увече до 6 ујутру.

И у том контексту Влада Хрватске је спремна да градовима и општинама да одријешене руке јер, нагласио је тада Шушњар, јединице локалне самоуправе најбоље знају потребе својих грађана.

