Хрватска уводи забрану продаје алкохола ноћу?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Хрватска би ускоро могла да уведе нове рестрикције продаје алкохолних пића у продавницама.
Влада Хрватске је у хитну скупштинску процедуру упутила измјене Закона о трговини којима би се јединицама локалне самоуправе омогућило да забране продају алкохола у продавницама у одређено вријеме.
Друштво
Данас киша, пљускови и грмљавина
Ову одлуку Влада оправдава заштитом јавног здравља, јавног реда и мира, као и културне баштине и животне средине, а све зато што се све више локалних самоуправа суочава са негативним посљедицама ноћне продаје и конзумације алкохола, пише Даница.хр.
Како је истакао државни секретар у Министарству привреде Иван Ракоција, циљ је заштита малољетника, због чега би се посебним прописима уредила и продаја енергетских пића.
Ово није први пут да је држава одлучила да се умијеша у то када ће се и гдје моћи куповати и конзумирати алкохолна пића. Још у септембру прошле године Министарство је најавило ограничење продаје алкохола из фрижидера, али би коначна одлука такође била на градовима и општинама.
Република Српска
Данас исплата накнада овим корисницима: Издвојено 58 милиона КМ
Почетком ове године министар привреде Анте Шушњар разматрао је и забрану продаје алкохола од 20 часова увече до 6 ујутру.
И у том контексту Влада Хрватске је спремна да градовима и општинама да одријешене руке јер, нагласио је тада Шушњар, јединице локалне самоуправе најбоље знају потребе својих грађана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч11
Занимљивости
3 ч0
Здравље
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
21 ч0
Регион
22 ч0
Регион
22 ч0
Регион
23 ч0
Најновије
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Тренутно на програму