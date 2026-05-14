Подгорица: Мајка тјерала кћерку на просјачење, па ухапшена

АТВ
14.05.2026 11:03

Жена З. А. /39/ ухапшена је у Подгорици због сумње да је деветогодишњу кћерку приморавала на просјечње.

Полиција је затекла дјевојчицу док је просила у једном угоститељском објекту, након чега се удаљила према жени за коју је утврђено да је З. А. Потом су обје доведене у службене просторије ради прикупљања обавјештења.

Из Управе полиције Црне Горе су саопштили да је утврђено да је З. А. злоупотријебила однос повјерења и зависности и кћерку доводила у угоститељски објекат како би од грађана тражила новац и продавала накит.

Сумња се да је осумњичена након тога од дјевојчице узимала прикупљени новац, који је полиција пронашла и одузела.

Ухапшена се терети да је извршила кривично дјело трговина људима на штету малољетне ћерке.

