Нова превара у комшилуку: Не отварајте овакве поруке

Министарство правосуђа, управе и дигиталне трансформације послало је хитно упозорење да тренутно круже лажне поруке које изгледају као обавјештења која шаље портал е-Грађани.

Наглашавају да, иако поруке изгледају аутентично, таква обавјештења не шаље портал е-Грађани. Њихове поруке не садрже линкове који воде на непознате странице, нити траже личне податке или уплате. Таква врста преваре назива се фишинг, а у њима се преваранти представљају као службене институције како би прибавили финансијску корист или осјетљиве податке.

Министарство истиче како портал е-Грађани служи као сигурна тачка приступа јавним услугама. Грађани сва своја обавјештења добијају искључиво у кориснички сандучић на самој страници, а никако преко СМС порука или неслужбених е-адреса.

Грађанима се препоручује да такве поруке игноришу, а ако мисле да су жртве преваре, потребно је да се обрате Националном ЦЕРТ-у или најближој полицијској станици, преноси Дневник.хр.