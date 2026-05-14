Истраживање показало: Шта људе чини истински срећним

Аутор:АТВ
Коментари:1
Успјех и популарност доносе срећу многима, али психолози кажу да кључ лежи у много једноставнијем осјећају. Срећни људи имају једну заједничку навику.
Истраживања показују да су Американци данас мање срећни него што су били прије неколико година. Разлози су разноврсни и крећу се од дигиталног преоптерећења до растућих зависности, гојазности и мноштва социо и економских проблема.
Научници кажу да коначно знају шта највише утиче на срећу, а то сигурно није на првом мјесту новац и изглед.
Многи људи живе своје животе да би били вољени, али прави циљ би требало да буде осјећај вољености.
– Познајем људе који су срећни и познајем људе који су несрећни, а главна разлика између њих двоје је једноставна: Срећни људи се осјећају вољено – каже Хари Рајс, професор психологије на Универзитету у Рочестеру.
Наиме, људи се често не осјећају вољено. Покушај да се тај осјећај постигне кроз већи успјех, атрактивност или статус може помоћи краткорочно, али се често показује контрапродуктивним дугорочно.
Умјесто тога, неопходно је изградити праву, топлу везу са другом особом. Тада почиње циклус реципроцитета. Да бисмо добили више, морамо више да дамо. Срећни људи имају тај осјећај да их воле.
Рајс и психолошкиња Соња Љубомирски, коауторка књиге „Како се осјећати вољено: Пет менталних образаца који вам доносе оно што је најважније“, описују такву везу метафором клацкалице.
– Када подижемо другу особу, као да је извлачимо изнад воде. Одједном, дијелови који су раније били скривени постају видљиви – објашњава Рајс, која деценијама проучава интимне и романтичне везе.
Када учинимо да се друга особа осјећа важном и прихваћеном, она нам узвраћа. На крају, осјећамо се вољеније јер друга особа активно бира да нас воли. Последице су веома конкретне. Људи су тада срећнији и здравији, продуктивнији и успјешнији у ономе што раде.
(Крстарица)
