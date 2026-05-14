Logo
Large banner

Истраживање показало: Шта људе чини истински срећним

Аутор:

АТВ
14.05.2026 10:14

Коментари:

1
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци
Фото: Julia Avamotive/Pexels

Успјех и популарност доносе срећу многима, али психолози кажу да кључ лежи у много једноставнијем осјећају. Срећни људи имају једну заједничку навику.

Истраживања показују да су Американци данас мање срећни него што су били прије неколико година. Разлози су разноврсни и крећу се од дигиталног преоптерећења до растућих зависности, гојазности и мноштва социо и економских проблема.

Влада Републике Српске

Република Српска

Данас сједница Влада Српске: Пред министрима 39 тачака дневног реда

Научници кажу да коначно знају шта највише утиче на срећу, а то сигурно није на првом мјесту новац и изглед.

Осјећај да су вољени

Многи људи живе своје животе да би били вољени, али прави циљ би требало да буде осјећај вољености.

– Познајем људе који су срећни и познајем људе који су несрећни, а главна разлика између њих двоје је једноставна: Срећни људи се осјећају вољено – каже Хари Рајс, професор психологије на Универзитету у Рочестеру.

Наиме, људи се често не осјећају вољено. Покушај да се тај осјећај постигне кроз већи успјех, атрактивност или статус може помоћи краткорочно, али се често показује контрапродуктивним дугорочно.

Блануша и Станивуковић

Бања Лука

Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Српске?

Умјесто тога, неопходно је изградити праву, топлу везу са другом особом. Тада почиње циклус реципроцитета. Да бисмо добили више, морамо више да дамо. Срећни људи имају тај осјећај да их воле.

Веза као клацкалица

Рајс и психолошкиња Соња Љубомирски, коауторка књиге „Како се осјећати вољено: Пет менталних образаца који вам доносе оно што је најважније“, описују такву везу метафором клацкалице.

– Када подижемо другу особу, као да је извлачимо изнад воде. Одједном, дијелови који су раније били скривени постају видљиви – објашњава Рајс, која деценијама проучава интимне и романтичне везе.

Куба струја

Свијет

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

Када учинимо да се друга особа осјећа важном и прихваћеном, она нам узвраћа. На крају, осјећамо се вољеније јер друга особа активно бира да нас воли. Последице су веома конкретне. Људи су тада срећнији и здравији, продуктивнији и успјешнији у ономе што раде.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

срећа

Љубав

истраживање

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Туна плива у мору

Регион

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

4 ч

0
Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

Хроника

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

4 ч

2
Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета

Хроника

Емиру Селимовићу 45 година затвора за убиство супруге и сина

4 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 14. мај: Овнове чека нова зарада, а Ваге коначно одахну због новца

6 ч

0
Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

Занимљивости

Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

15 ч

0
Туга емоције

Занимљивости

Један знак ће сутра имати баш тежак дан

15 ч

0
Муње сијевање небо олуја

Занимљивости

На овом мјесту муње ударају готово сваке ноћи: Феномен збуњује и научнике

16 ч

0

  • Најновије

14

22

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

14

21

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

14

16

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

14

07

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

14

03

Мађар укида војно ванредно стање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner