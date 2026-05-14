Данас сједница Влада Српске: Пред министрима 39 тачака дневног реда

14.05.2026 10:09

Влада Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас 10. сједницу Владе Републике Српске.

Пред министрима ће се наћи обиман дневни ред са 39 тачака које обухватају кључне законске измјене, инфраструктурне пројекте и социјална питања.

У фокусу данашњег засједања је сет закона који се разматрају по хитном поступку, а који имају за циљ модернизацију платног промета у Српској. То укључује:

  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском новцу.
  • Измјене Закона о унутрашњем платном промету.
  • Измјене Закона о микрокредитним организацијама.
  • Закон о електронској идентификацији и услугама повјерења у електронском пословању.
  • Привреда, подстицаји и јавна предузећа

Влада ће разматрати нову уредбу о поступку додјеле подстицаја за улагања, као и Акциони план за реализацију Меморандума о заједничким политикама са Унијом послодаваца Републике Српске. Такође, на дневном реду је обезбјеђење средстава за опремање модерног Поштанско-логистичког центра "Пошта Српске".

  • Здравство и социјална политика
  • Значајан дио сједнице посвећен је унапређењу здравственог система:
  • Усвајање програма рада и финансијског плана Болнице Србија у Источном Сарајеву.
  • Извјештај о раду Фонда солидарности за лијечење дјеце у иностранству.
  • Израда мапе пута за професионални развој медицинских сестара и техничара до 2036. године.
  • Одобравање средстава за помоћ домовима пензионера у Бањалуци и Требињу.
  • Контрола промета и модерна управа

Министри ће дискутовати о потреби за модернизацијом информационог система Пореске управе Републике Српске, као и о увођењу интегрисаног система за надзор промета нафтних деривата на бензинским пумпним станицама.

На дневном реду су и 83. емисија обвезница Републике Српске, кадровска питања, те пренос својине на непокретностима на Град Добој ради реализације регулационог плана Бивша болница Добој.

Влада Републике Српске

сједница

Република Српска

Дневни ред сједнице

Дневни ред

