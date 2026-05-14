Данас сједница Влада Српске: Пред министрима 39 тачака дневног реда

Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас 10. сједницу Владе Републике Српске.
Пред министрима ће се наћи обиман дневни ред са 39 тачака које обухватају кључне законске измјене, инфраструктурне пројекте и социјална питања.
У фокусу данашњег засједања је сет закона који се разматрају по хитном поступку, а који имају за циљ модернизацију платног промета у Српској. То укључује:
Влада ће разматрати нову уредбу о поступку додјеле подстицаја за улагања, као и Акциони план за реализацију Меморандума о заједничким политикама са Унијом послодаваца Републике Српске. Такође, на дневном реду је обезбјеђење средстава за опремање модерног Поштанско-логистичког центра "Пошта Српске".
Министри ће дискутовати о потреби за модернизацијом информационог система Пореске управе Републике Српске, као и о увођењу интегрисаног система за надзор промета нафтних деривата на бензинским пумпним станицама.
На дневном реду су и 83. емисија обвезница Републике Српске, кадровска питања, те пренос својине на непокретностима на Град Добој ради реализације регулационог плана Бивша болница Добој.
Бања Лука
4 ч9
Свијет
4 ч0
Регион
4 ч0
Хроника
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч12
Најновије
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Тренутно на програму