Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Предсједник Центра за обнову међународног права Горан Петронијевић изјавио је да се на сједници Савјета безбједности УН о БиХ могла први пут видјети готово пуна сагласност највећих сила - Русије, Кине и САД о нелегитимном Кристијану Шмиту и даљој судбини ОХР-а и истакао да ће овакав приступ омогућити функционално стање у земљи.
Петронијевић је оцијенио да је иступ Русије на сједници био најреалнији, јер представници ове земље имају праве информације које пласирају у Савјету безбједности, а Кина се томе придружила.
Он је указао да САД први пут нису негирале те наводе, већ су у неким стварима, као што је питање останка ОХР-а, биле врло близу ставовима које су испољиле Кина и Русија.
"Први пут, можда, у последњих 30 година, имамо ситуацију да нам се неке карте поклапају", истакао је Петронијевић.
Он је навео да се нада да ће овај другачији приступ БиХ омогућити постизање функционално стање, јер високи представници су до сада, а посебно самозванац Шмит, направили општи хаос.
Петронијевић је рекао да је важно што је руски амбасадор при УН Василиј Небензја пред Савјетом безбједности указао на нехумане услове у којим су у притвору први предсједник Републике Српске Радован Караџић и генерал Ратко Младић, преноси Срна.
"Надам се да ће то довести до бољих резултата, да ће ове наше сужње и ове старе, болесне људе пустити, односно омогућити им да дођу овде да се лече док не скончају и да им се та патња умањи", рекао је Петронијевић, који је и члан тима одбране Караџића.
Што се тиче Ратка Младића, Петронијевић је рекао да је сазнао садржај извјештаја независних љекара, које је ангажовао Механизам, те да се поклапа са ранијим налазима и српских и холандских љекара да је генерал у фази пред смрт.
"Сазнао сам да је налаз лекара или лекарске комисије коју је формирао Механизам за испитивање или проверу до сада датих налаза српских и холандских лекара, који су се иначе поклапали по питању здравља генерала Младића, потврдио те наводе", рекао је Петронијевић.
Он сматра да би због тога генерал Младић требао да буде премјештен из затворских услова у одређену болничку установу у Србији, у којој би добио његу, да би му у посљедњим данима живота била смањена патња.
