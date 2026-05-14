Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

14.05.2026 09:49

Туна плива у мору
Фото: Pexels/Ikbal Alahmad

Репрезентативац Црне Горе у подводном риболову, Душан Вукчевић, успио је да, након 18 минута борбе са туном тешком 82 килограма, улови правог "капиталца".

Туна је уловљена на отвореном мору, у Волујици код Бара, преноси РТЦГ.

"Нисам је дуго чекао"

"То је улов живот, ми то тако кажемо. Капитална риба, опасна, а под тим мислим на рибу које су опасне за лов јер су много јаке. То су рибе које читавог живота само пливају и једу, не стају, то је чисти мишић", рекао је Вукчевић.

Он је казао да се сусрет са џиновском туном десио на дубини од 12,5 метара.

"Нисам је дуго чекао, можда минут и по, брзо је дошла. Ситна риба се разбјежала и то је био знак да стиже предатор. Опалио сам, погодио кроз десно бочно пераје, али је нисам онеспособио да не може пливати, иако је то био добар погодак", казао је Душан.

Помоћ пријатеља Бобана

Он је додао да је тада почела права борба са снажном рибом која га је вукла по мору пуних 18 минута, док се борио да га не повуче у дубину.

Вукчевић је навео да је туна на крају савладана захваљујући његовом пријатељу Бобану Радошевићу, који га је пратио чамцем и који је успио да још једном погоди огромну рибу.

