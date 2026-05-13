Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

Хрватска полиција спријечила је сукоб навијача Динама и Ријеке на аутопуту уочи утакмице финала купа која се игра у Осијеку.
Први инцидент догодио се мало послије 13 сата код наплатне кућице Загреб исток на аутопуту А3 у смјеру Липовца, гдје се због полицијског поступања саобраћај одвијао успорено.
Према подацима ХАК-а, у једном тренутку створила се колона дуга око четири километра. Незваничне информације говориле су да је требало доћи до сукоба припадника Армаде и Бед блу бојса, али полиција је интервенисала прије ескалације.
"Брзом и одлучном реакцијом полиције спријечен је сукоб супротстављених навијачких група код НС Исток Загреб. Током интервенције употребљена су средства присиле, распршивач с надражујућом твари (на српском сузавац). Слиједи утврђивање свих околности", саопштила је полиција.
⚽️5🥅Policija je oko 15:05 pravodobnim postupanjem spriječila još jedan sukob navijačkih skupina kod odmorišta Draganić. Tijekom postupanja uporabljen je raspršivač s nadražujućom tvari.— MUP-RH (@mup_rh) May 13, 2026
Pozivamo na odgovorno i primjereno ponašanje te poštivanje zakona. #fernavijanje #sigurnost https://t.co/fUDMNuUrro
Недуго након тога полиција је спријечила још један сукоб, овај пут код одмаралишта Драганић на аутопуту А1.
"Полиција је око 15:05 правовременим поступањем спријечила још један сукоб навијачких група код одморишта Драганић. Током поступања употребљен је распршивач с надражујућом твари. Позивамо на одговорно и примјерено понашање те поштовање закона", саопштила је полиција.
