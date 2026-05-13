Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

13.05.2026 16:47

Фото: HAK

Хрватска полиција спријечила је сукоб навијача Динама и Ријеке на аутопуту уочи утакмице финала купа која се игра у Осијеку.

Први инцидент догодио се мало послије 13 сата код наплатне кућице Загреб исток на аутопуту А3 у смјеру Липовца, гд‌је се због полицијског поступања саобраћај одвијао успорено.

Створила се колона дуга 4 km

Према подацима ХАК-а, у једном тренутку створила се колона дуга око четири километра. Незваничне информације говориле су да је требало доћи до сукоба припадника Армаде и Бед блу бојса, али полиција је интервенисала прије ескалације.

"Брзом и одлучном реакцијом полиције спријечен је сукоб супротстављених навијачких група код НС Исток Загреб. Током интервенције употребљена су средства присиле, распршивач с надражујућом твари (на српском сузавац). Слиједи утврђивање свих околности", саопштила је полиција.

Други сукоб спријечен код одмаралишта Драганић

Недуго након тога полиција је спријечила још један сукоб, овај пут код одмаралишта Драганић на аутопуту А1.

"Полиција је око 15:05 правовременим поступањем спријечила још један сукоб навијачких група код одморишта Драганић. Током поступања употребљен је распршивач с надражујућом твари. Позивамо на одговорно и примјерено понашање те поштовање закона", саопштила је полиција.

