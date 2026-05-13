Држављанка Црне Горе у карантину због хантавируса

13.05.2026 12:38

Фото: Pexels/Sinan Aslan

На "крузеру смрти" који је пловио Атлантиком члан посаде била је и црногорска држављанка која је након пристајања брода на Тенерифе пребачена у карантин у Холандији, а епидемиолог са Института за јавно здравље Црне Горе открила је у каквом је стању.

Докторка Марија Божовић, специјалиста епидемиологије на Институту за јавно здравље Црне Горе у разговору за ТВ Прва објаснила је како је текло пребацивање у карантин због хантавируса те открила у каквом је стању црногорска држављанка са крузера "МВ хондиус".

"Наша држављанка је 10. маја дошла до Холандије гдје је смјештена у хотелу и практично је у карантину. Како нам је навела путем наших комуникационих канала, тачније путем мејла, тренутно се добро осјећа и нема никаквих симптома. До сада није осјетила никакве знакове болести", навела је др Божовић.

"Било је јако строго спровођење, у смислу превентивних мјера које су спроведене приликом преласка с аеродрома до хотела. Навела нам је да није било могуће са било ким да буде у контакту или да она може некоме да пренесе болест ако је евентуално заражена", казала је докторка.

Наука и технологија

У Сибиру развијено "провидно дрво": Ево за шта ће се користити

Др Марија Божовић истакла је да је црногорска држављанка при доласку на аеродром подрвгнута тестирању и да је тест негативан.

"Приликом пристанка на аеродром тестирали су их и она нам је јуче послала мејл гдје нам је саопштила да је негативна на овај вирус, али да мора сачекати још одређени период", рекла је др за ТВ Прва и објаснила како ће даље тећи процес.

"За сада, у изолацији је шест недјеља и то се рачуна од почетка боравка у хотелу, односно од 11. маја наредних шест недјеља биће смјештена у том хотелу и биће под здравственим надзором из разлога што је код неколико путника који нису имали симптоме, регистрован овај вирус", рекла је докторка.

