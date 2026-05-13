Грешка на наплатним рампама у Хрватској која вас може коштати скоро 1.000 евра

13.05.2026 09:59

Готово сваком возачу макар једном се догодило да на наплатним кућицама уђе у погрешну траку. Умјесто пролаза за ЕНЦ уређај, заврше у траци за готовину или картице, а тада често настаје паника и нервоза.

Многи возачи у том тренутку праве озбиљну грешку — убаце аутомобил у рикверц како би промијенили траку. Међутим, такав потез у Хрватској може их скупо коштати, јер су казне за вожњу уназад на наплатним кућицама у тој земљи изузетно високе.

Казна може достићи 920 евра

Вожња уназад или окретање на наплатним кућицама у Хрватској строго су забрањени.

Према хрватском Закону о безбједности саобраћаја, за такав прекршај предвиђена је минимална казна од 390 евра, уз три негативна прекршајна бода. У тежим случајевима казне могу бити и знатно веће, па достижу чак 920 евра.

Разлог овако строгих санкција јесте безбједност.

Наплатне рампе пројектоване су за кретање возила искључиво унапријед, па сваки неочекивани маневар може изазвати судар или озбиљно угрозити остале учеснике у саобраћају.

Најчешћа грешка возача

Када рампа не жели да се подигне, возачи често инстинктивно покушавају да се врате неколико метара уназад и пребаце у другу траку.

Такав потез дјелује безазлено, посебно ако иза возила нема много аутомобила, али управо тада настаје највећи ризик од несреће.

Чак и кратко враћање уназад на аутопуту или наплатним кућицама третира се као тежак саобраћајни прекршај.

Шта урадити ако уђете у погрешну траку?

Ако схватите да сте завршили у погрешној траци, најважније је да не паничите.

На свим наплатним кућицама постоји дугме за помоћ путем којег можете контактирати оператера. Након што објасните ситуацију, оператер ће вам дати инструкције како да наставите даље.

У већини случајева могуће је:

  • даљински подићи рампу,
  • платити путарину на лицу мјеста,
  • добити картицу или додатна упутства за пролазак.

Без обзира на нервозу других возача или сирене иза вас, најважније је остати смирен и не покушавати опасне маневре.

Безбједност важнија од неколико минута

Иако многи возачи сматрају да ће кратким враћањем у рикверц „уштедјети вријеме“, посљедице могу бити много озбиљније од неколико изгубљених минута.

Осим високе новчане казне, вожња уназад на наплатним постајама може довести до саобраћајних несрећа и озбиљно угрозити безбједност свих учесника у саобраћају.

Зато стручњаци савјетују да у таквим ситуацијама увијек затражите помоћ оператера и избјегнете потезе који вас могу скупо коштати, преноси Јутарњи.хр.

