Ужас у Хрватској: Послије несреће на имању пронађени лешеви паса

13.05.2026 07:49

Фото: pexels/ Chirag Captures

Смрт 64-годишњег мушкарца у саобраћајној несрећи на ауто-путу у Хрватској разоткрила је стравичне услове у којима је годинама живјело на десетине паса на имању у близини Ријеке.

У несрећи су погинули мушкарац и један пас који је био с њим у аутомобилу, док је други пас из возила спашен.

Према извјештају полиције, несрећу је изазвао држављанин БиХ који је управљао аутомобилом њемачких регистарских ознака и ударио у возило 64-годишњака.

Волонтери ријечког азила Друштво за заштиту животиња Ријека тамо су пронашли 47 изгладњелих и занемарених паса, али и више од 30 лешева животиња скривених по кући. Суочени с призорима које, како кажу, нико није могао очекивати, из азила су упутили хитан апел грађанима за помоћ у збрињавању преживјелих животиња.

Чим су дошли у кућу, пронашли су два угинула пса.

- Живјели су затворени у кући, сви заједно. Јели су када су јели, више нису него јесу. Њих 11 је имало чип, остали нису. Обављали су нужду и спавали на истом мјесту. Ране по тијелима су грозне - написала је волонтерка.

Пронађене су и мачке којима ће волонтери такође тражити дом.

- Када смо мислили да је то најгоре, други дан стиже позив... Пронађено је још неколико мртвих паса у фрижидеру. Када смо данас дошли, призор нам је заледио крв у жилама. То није неколико паса у фрижидеру. То је преко 30 лешева по шкрињама, ормарима, на поду, у кади... То нису два мртва, то је сада 32 мртвих - стоји у објави азила, преноси Кликс.

Нажалост, ту застрашујући детаљи нису стали. Објавили су да су у другим дијеловима куће пронашли још сличних случајева.

- Мртве ћемо још бројати - поручила је волонтерка која вјерује да су псе хранили мртвим другим псима.

