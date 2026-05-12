У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

У 38. колу игре Евроџекпот извучени су бројеви 7, 15, 19, 28, 35 – 3, 11, који су играчима из Метковића и Загреба донијели добитак у износу од 436.055,90€, јавља Хрватска Лутрија.

Саопштење преносимо у цјелости:

"Први добитни листић уплаћен је на продајном мјесту ХРВАТСКА ЛУТРИЈА, КАРЕЛА ЗАХРАДНИКА 16A, ЗАГРЕБ.

На листићу је одиграна само 1 комбинација игре Евроџекпот без додатне игре Џокер.

Укупан износ уплате је 2,00€.

Други добитни листић уплаћен је на продајном мјесту ТВИР РЕБИЋ, КНЕЗА БРАНИМИРА 27, МЕТКОВИЋ.

На листићу су одигране 3 комбинације игре Евроџекпот на 4 кола претплате без додатне игре Џокер.

Укупан износ уплате је 24,00€.

Сљедеће извлачење за игру Евроџекпот је у петак, 15.05.2026., а главни добитак износи 102.000.000,00€. Честитамо!", стоји у саопштењу.

