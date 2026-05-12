Logo
Large banner

Из продаје се хитно повлачи један зачин

Аутор:

АТВ
12.05.2026 14:35

Коментари:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче да се из предострожности хитно повлачи из промета производ Дерма мљевени цимет, лотТ 280415, са роком употребе до до 15. 04. 2028. године.

Паковање је нето количине једног производа од 30 и 70 грама. Цимет се повлачи из употребе зато што је утврђено да садржи бактерију Бациллус цереус. Производ није у складу с Уредбом ЕУ по питању безбједности хране.

Тенерифи хапшење

Свијет

Ухапшен Мађар осуђен за силовање: Грађани пријавили гдје се скривао

Земља поријекла је Мадагаскар, а добављач Цхили продукт из мађарског Сзегеда. Производ је на хрватско тржиште у промет ставила вараждинска фирма Дерма. Засад није познато је ли цимет био само у њиховим малопродајним објектима или и у другим трговачким ланцима.

Како истичу инфектолози, бактерија Бациллус цереус може изазвати пролив и повраћање, а стање се посебно може закомпликовати код мале дјеце, старијих особа и хроничних болесника.

Тровање храном обично траје само 24 сата и већина људи се потпуно опорави. У том је случају ријеч је о цријевној инфекцији коју може пратити пролив и повраћање. Но, бактерија може узроковати и инфекцију ван пробавног тракта, али врло ријетко. Тада се стање може додатно закомпликовати.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Хавана тражи помоћ од Вашингтона

Најпознатији случај контаминирања овом бактеријом догодио се недавно с дјечијом храном познатих свјетских произвођача.

(Poslovni dnevnik.hr)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

зачини

повучен зачин из продаје

тржиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Нови детаљи драме у Младеновцу: Ивица прегазио Милоша због осмјеха

5 ч

0
Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

Хроника

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

5 ч

0
Јак вјетар у Загребу разнио штандове на пијаци.

Регион

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

5 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Тјерала вршњакињу да јој се извини, па је ударила шаком у лице: Ужас у Црној Гори

5 ч

0
Јак вјетар у Загребу разнио штандове на пијаци.

Регион

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

5 ч

0
Ручке од тротинета.

Регион

Бјежао од полиције на електричном тротинету, па бацио килограм дроге

6 ч

0
Јачи земљотрес погодио Хрватску

Регион

Јачи земљотрес погодио Хрватску

7 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner