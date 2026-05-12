Из продаје се хитно повлачи један зачин

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче да се из предострожности хитно повлачи из промета производ Дерма мљевени цимет, лотТ 280415, са роком употребе до до 15. 04. 2028. године.
Паковање је нето количине једног производа од 30 и 70 грама. Цимет се повлачи из употребе зато што је утврђено да садржи бактерију Бациллус цереус. Производ није у складу с Уредбом ЕУ по питању безбједности хране.
Земља поријекла је Мадагаскар, а добављач Цхили продукт из мађарског Сзегеда. Производ је на хрватско тржиште у промет ставила вараждинска фирма Дерма. Засад није познато је ли цимет био само у њиховим малопродајним објектима или и у другим трговачким ланцима.
Како истичу инфектолози, бактерија Бациллус цереус може изазвати пролив и повраћање, а стање се посебно може закомпликовати код мале дјеце, старијих особа и хроничних болесника.
Тровање храном обично траје само 24 сата и већина људи се потпуно опорави. У том је случају ријеч је о цријевној инфекцији коју може пратити пролив и повраћање. Но, бактерија може узроковати и инфекцију ван пробавног тракта, али врло ријетко. Тада се стање може додатно закомпликовати.
Најпознатији случај контаминирања овом бактеријом догодио се недавно с дјечијом храном познатих свјетских произвођача.
(Poslovni dnevnik.hr)
