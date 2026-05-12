Трамп: Хавана тражи помоћ од Вашингтона

12.05.2026 14:19

Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Куба је затражила помоћ од САД, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Он је на мрежи "Трут сошл" написао да ће "Вашингтон разговарати са Хаваном".

Трамп је у објави назвао Кубу "пропалом земљом која се само креће у једном смјеру - надоле".

"Куба тражи помоћ и разговараћемо! У међувремену, идем у Кину", додао је Трамп, који ће данас отпутовати у посјету Пекингу.

