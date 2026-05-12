Трамп: Хавана тражи помоћ од Вашингтона

Куба је затражила помоћ од САД, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је на мрежи "Трут сошл" написао да ће "Вашингтон разговарати са Хаваном".
Трамп је у објави назвао Кубу "пропалом земљом која се само креће у једном смјеру - надоле".
"Куба тражи помоћ и разговараћемо! У међувремену, идем у Кину", додао је Трамп, који ће данас отпутовати у посјету Пекингу.
