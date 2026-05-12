Инцидент у Русији: Ученик у школи отворио ватру на другове из разреда

12.05.2026 13:04

Фото: Pexels
Фото: Pexels

Ученик деветог разреда у Краснодарском крају Русије отворио је ватру у школи, ранивши двоје ученика. Гувернер Краснодарског округа рекао је да су жртве ван животне опасности, као и да је покренута истрага и кривични поступак.

Ученик деветог разреда унио је ваздушну пушку у школу у Гуљкевичском округу Краснодарског краја у Русији и отворио ватру, ранивши два ученика, изјавио је гувернер Краснодарског краја Венијамин Кондратјев.

"Жртве су у задовољавајућем стању. Дјеци је одмах пружена неопходна медицинска помоћ у болници. Регионално Министарство здравља је такође послало психологе да пруже одговарајућу помоћ школској дјеци и родитељима", објавио је гувернер на свом Телеграм каналу, преноси агенција ТАСС.

Регионални гувернер је додао да ће школа спровести истрагу о компанији за обезбјеђење и руководству те образовне установе. Како је најавио, испитаће се како је ученик деветог разреда стар око 15 година, могао да понесе оружје са собом. Покренут је кривични поступак за хулиганство, саопштио је Истражни комитет Руске Федерације за Краснодарски крај, објавила је РИА Новости.

Окружно тужилаштво Гулкевичи такође спроводи истрагу о пуцњави у школи у којој су повријеђени малољетници. Тужилац Владимир Хлинов је на лицу мјеста и координира рад служби безбједности.

Окружно тужилаштво је покренуло антитерористичку ревизију. Уколико буде потребно, биће предузете мјере на основу резултата ревизије, наводи се у званичном саопштењу одјељења.

(Танјуг)

