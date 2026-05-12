Ево зашто у широком луку требате заобилазити ''мамине синове''

Иако на први поглед могу дјеловати њежно, пажљиво и васпитано, живот са мушкарцем којем је мајка врховни командант често се претвара у борбу у којој сте ви унапријед осуђени на пораз.
Ево зашто стручњаци, али и искуства многих жена, сугеришу да је такве типове боље оставити у топлом мајчином загрљају:
У здравој вези партнери су приоритет једно другом. Код маминог сина, то мјесто је заузето. Без обзира на то да ли се ради о избору намјештаја за стан или одлуци гдје ћете на љетовање, њено мишљење ће бити пресудно. Ако се ваши ставови не поклапају са њеним, будите спремни да останете у мањини.
Ово је реченица која убија сваку вољу за трудом. Поређење са њеним кулинарским умијећем, начином на који пегла кошуље или води домаћинство постаће ваша свакодневица. Умјесто партнерке, он несвјесно тражи „копију“ мајке која ће наставити тамо гдје је она стала, а тај стандард је немогуће достићи.
Имате ли осјећај да у вашој вези постоји и „трећа особа“ на телефонској линији? Мамини синови се консултују са мајком око сваке ситнице – од поправке аута до васпитања дјеце. Такав мушкарац није научио да преузме одговорност, па ће у свакој кризној ситуацији бјежати под њене скуте, остављајући вас да проблеме рјешавате сами.
Када дође до неизбјежног неспоразума са свекрвом, мамин син никада неће стати на вашу страну, чак и када сте очигледно у праву. За њега је сукоб са мајком незамислив, а вама ће се спочитавати да сте „преосјетљиви“ или да „не поштујете старије“. Резултат? Осјећај изолованости и стална напетост.
Често су ови мушкарци и у зрелим годинама везани за мајчин новчаник или њену помоћ у кући. Та врста комфора их спречава да одрасту. Живот са неким ко ментално никада није напустио дјечију собу значи да ћете, умјесто равноправног партнера, заправо добити још једно дијете о којем треба да бринете.
Љубав према мајци је врлина, али неспособност да се од ње одвоји и створи сопствена породица је јасан „црвени аларм“. Прије него што уђете у озбиљну причу, обратите пажњу на то ко држи конце у његовом животу – јер у супротном, ваша срећа би могла зависити од расположења жене коју нисте бирали за партнера.
