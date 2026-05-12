Огласила се СЗО о епидемији хантавируса

12.05.2026 12:11

Фото: Pixabay/MasterTux

Генерални директор Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адхан Гебрејесус састао се у палати Монклоу са шпанским премијером Педром Санчезом како би размотрили операцију спроведену након избијања хантавируса на крузеру "МВ Хондиус".

Тедрос је оцијенио да је СЗО затражила помоћ од Шпаније, јер је ситуација превазишла капацитете Зеленортских Острва, који су у том тренутку били најближи локацији инцидента, пренио је "Ел Паис".

Он је умањио ризик од шире епидемије, наводећи да "тренутно ништа не указује на веће ширење" вируса, али је упозорио да се ситуација и даље прати због дугог периода инкубације.

Према његовим подацима, до сада је идентификовано 11 сумњивих случајева повезаних са избијањем, од којих је девет потврђено, док се још два сматрају вјероватним.

Сви случајеви су изоловани под медицинским надзором, а од 2. маја није забиљежен ниједан смртни исход.

Тедрос је такође потврдио да су сви путници који су напустили брод лоцирани и да се над њима спроводи надзор у складу са препорученим 42-дневним карантином који почиње од 10. маја.

Премијер Шпаније Педро Санчез оцијенио је операцију као успешну, истичући да је више од 120 путника из различитих земаља репатрирано путем 10 специјалних летова без инцидената, уз ангажовање око 400 стручњака.

Он је поручио да је Шпанија реаговала на позиве за помоћ више међународних институција и влада, наглашавајући да је одлука да се помогне била исправна.

Према подацима шпанског Министарства здравља, један држављанин Шпаније који је раније био "привремено" позитиван на вирус и даље је стабилан, са благим симптомима, без погоршања клиничке слике.

